1 tatlı kaşığı kabızlığı bitiriyor: Çeyrek ölçü bile yetiyor! Herkes yaptı, şifa eli gibi tarifi bakın ne

Sindirim işlemi kontrolümüz dışında gelişen ve olabildiğince de karışık bir süreçtir. Kabızlık, bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleştiği durum anlamına gelir. Kabızlığın bir diğer adı da konstipasyondur. Eğer sindirim sisteminizde herhangi bir problem olursa sağlığınız komple tehlikeye girebilir. Bu nedenle uzmanlar altı ayda bir vücudunuzu toksinlerden arındırmanız gerektiğini söylüyor. Bizler de bu süreci en verimli şekilde geçirmeniz için sizlerle bu tarifi paylaşıyoruz.

Haberimizde yer alan bitkisel kür hem kilo vermenizi sağlayacak hem de kabızlık sorununuz varsa yok edecek.

Kabızlık İçin 1. Tarif

Bu tarif istenmeyen yağları hızlı bir şekilde eritir ve kabızlığı giderir.

Malzemeler;

100 gram kuru erik

1 litre içme suyu

Hazırlanışı;

Kuru erikleri yıkayıp bir tencereye alın üzerine 1 litre su ekleyip kaynamasını bekleyin 5 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın ve sonrasında süzüp bir sürahiye alın ve günde 1 bardak bu içecekten tüketin. İsterseniz süzdüğünüz posayı da yiyebilirsiniz. Kuru erikler özellikle lif açısından oldukça zengin ve antioksidan kaynağıdırlar. Bunun yanında kemik erimesini engelleyici etkileri görülmüştür. Sağlık açısından birçok faydası bulunan kuru erik diyet listelerinin en vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor.

Kabızlık İçin 2. Tarif

Vitamin ve mineral bakımından son derece zengin olan aleo vera suyu; kabızlıktan, düşen bağışıklık sistemine kadar birçok sağlık problemine iyi geliyor. Evinizde çok kolay bir şekilde hazırlayacağınız bu doğal çare için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var:

Kullanacağınız taze aleo vera jelini havayla temas ettirmeyin. Aksi taktirde çok hızlı bir şekilde oksitlenecektir. Bu da alacağınız faydayı sıfıra indirir. Aleo vera suyunu hazırlamadan önce kullanacağınız jeli hızlı bir şekilde işlemeniz gerekecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nasıl Hazırlanır?

Bıçak yardımıyla yaprağın dış diken kısımlarını kesin. Sapı ayırın ve jeli çıkarın. İşlem sonrasında kullandığınız bıçağı hemen yıkamalısınız.

Çıkardığınız aloe vera jellerini blenderin içine atın, limon ya da portakal suyu ekleyin (mutlaka organik olmalı).

Ardından homojen bir sıvı elde edinceye kadar iyice karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı cam kaba aktarın. Buzdolabından yaklaşık 2 saat bekletin.

Nasıl Tüketilir?

Hazırladığınız karışımdan 2 yemek kaşığı alın ve bir bardak suyun içerisine ilave edin. İşte aleo vera suyunuz hazır. Günde bir bardak içebilirsiniz. Ancak bu karışımı bir haftadan fazla bekletmeyin. 3 gün içerisinde tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Anında tuvalete çıkaran yiyecekler ise;

Kabızlığa Ne İyi Gelir?

Kayısı

Erik.

Muz.

Yulaf.

Rezene çayı

Beyaz lahana.

İncir.

Zeytinyağı

Sürekli kabız olmak Neyin belirtisi

Çeşitli yeme bozuklukları, irritabl barsak sendromu, gebelik, sindirim sistemindeki sinirler ve kaslarda sorunlar, kolon kanseri, Parkinson hastalığı ya da multipl skleroz gibi nörolojik sorunlar ile az çalışan tiroid, ya da hipotiroidizm, gibi tıbbi sorunlar da kabızlık semptomuna neden olabilir.

Psikolojik kabızlık belirtileri

Yaşadığınız stres şiddetli veya uzun süreliyse mide ağrısı ve kabızlık gibi belirtiler kronikleşebilir. Stres ayrıca gastrointestinal sisteminizde iltihaplanmaya neden olabilir, kabızlığı artırabilir ve sahip olabileceğiniz mevcut inflamatuar koşulları kötüleştirebilir.

Kabızlık acilen nasıl giderilir?

Yüksek oranda lif bulundurması sebebiyle kayısı, kabızlık çözümü konusunda en etkili besinlerden biridir. Özellikle aç karnına kayısı tükettiğinizde bağırsaklarınız çalışmayı hızlandırır ve daha kolay dışkılamayı sağlar. En hızlı faydayı sağlamak için sabah uyandığınızda aç karnına bir bardak kayısı suyu içebilirsiniz.

İlginizi çekebilir→ İftara ne çorbası pişirsem diyenler için vitamin çorbası nasıl yapılır? Bakın ne: Ramazan sofralarını lezzetle açıyoruz! → TIKLAYINIZ