1 Şubat 1979: Abdi İpekçi’nin Bir Suikastle Öldürülmesi

Emekli bir orgeneralin yanına gelip ordu içindeki yolsuzlukları anlatmasından sonra gazeteci Abdi İpekçi 1 Şubat günü bir suikaste uğrayarak öldürüldü.Milliyet’in başyazarı Abdi İpekçi o gün Başbakan Bülent Ecevit ile bir görüşme yapmış, görüşmenin ardından suikaste uğramıştı. “İpekçi, Başbakan Ecevit’in sırdaşı ve resmi olmayan danışmanıydı.” (Birand,1999:209)

Cinayet, bütün Türkiye’yi sarstığı gibi CHP’yi de derinden sarsmıştı. Cumhuriyet Yazarı Uğur Mumcu “Size verilen oylar haram olsun ey CHP’li milletvekilleri ve senatörler” (Kayra,1995:562) diye ağır bir yazı yazmıştı.





Bir süre sonra yakalanan 21 yaşındaki katil Mehmet Ali Ağca’nın bu olayda tetikçi olduğu anlaşılmış ancak gerçek katillere bir türlü ulaşılamamıştı. Ağca bir süre sonra Maltepe Askeri Cezaevi’nden asker üniforması giydirilerek kaçırılmıştı.Emekli orgeneralin ordudaki yolsuzlukları anlattığı gazeteci bir genç tarafından öldürülüyor,askeri cezaevine konuluyor,daha sonra askeri cezaevinden asker üniforması giydirilerek kaçırılıyordu.

Gazeteci Abdi İpekçi cinayeti sırasında İstanbul Emniyet Müdürü olan Hayri Kozakçıoğlu’nun “Bu bir devletliler eylemi” açıklamasının ardından, dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, o devletlilerin bulunduğu adresi şöyle vermişti: “Dönemin Sıkıyönetim Komutanlığı.Kararı alan zaten devletli.Toplumu sarsacak kişi aranmış, İpekçi bulunmuştur. İpekçi, toplumun bütün kesimlerinin kulak verdiği bir medya önderiydi. Akıllarınca 12 Eylül’e haklılık kazandıran bir eylemdi.” (Star,2010)

01 Şubat 1935: Ayasofya, müze olarak halkın ziyaretine açıldı

1453'te camiye çevrilen Ayasofya birçok defa restore edildi. 1930 ile 1935 yılları arasındaki restorasyon çalışmaları nedeniyle halka kapatılan Ayasofya Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla müzeye çevrilmiştir. 1934 yılından itibaren Ayasofya müze olarak hizmet vermekteydi.







01 Şubat 1944: Bolu, Gerede ve Çankırı'da deprem oldu; 4611 kişi öldü.









01 Şubat 1979: Ayetullah Humeyni İran'a döndü. Humeyni 14 yıl sürgünde kalmıştı.