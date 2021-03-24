1. sınıfa başlama yaşı kaç? 2021'de hangi aydaki çocuklar 1. sınıfa başlayacak?

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılıyor. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebiliyor. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirebiliyor veya kayıtlarını bir yıl erteleyebiliyor.

Hangi aydaki çocukların 2021'de okula başlaması zorunlu?

2021-2022 eğitim öğretim yılında Eylül 2015 ve daha önce doğan çocuklar (69 ayını dolduranlar) zorunlu olarak birinci sınıfa başlayacak. Ekim-Kasım- Aralık 2015 doğumlu çocuklar (69-70-71 aylıklar) velilerinin dilekçesiyle ilkokula başlamayı 1 yıl erteleyebilir. Ocak – Şubat-Mart 2016 doğumlu çocuklar ( 66-67-68 aylıklar) için birinci sınıf zorunlu değil ama veli dilekçesiyle ilkokula başlayabilirler.