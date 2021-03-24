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Eğitim 1. sınıfa başlama yaşı kaç? 2021'de hangi aydaki çocuklar 1. sınıfa başlayacak?
Eğitim

1. sınıfa başlama yaşı kaç? 2021'de hangi aydaki çocuklar 1. sınıfa başlayacak?

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri okulları araştırıyor ve çocukları için en iyi okulu seçmeye çalışıyor. Veliler tarafından akıllara ilk gelen ilk soru ‘Hangi ayda doğan çocuklar ilkokul birinci sınıfa başlayacak?’ oluyor. Peki, 1. sınıfa başlama yaşı kaç? 2021'de hangi aydaki çocuklar 1. sınıfa başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 00:21:00 -
1. sınıfa başlama yaşı kaç? 2021'de hangi aydaki çocuklar 1. sınıfa başlayacak?

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılıyor. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebiliyor. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirebiliyor veya kayıtlarını bir yıl erteleyebiliyor.

Hangi aydaki çocukların 2021'de okula başlaması zorunlu?

2021-2022 eğitim öğretim yılında Eylül 2015 ve daha önce doğan çocuklar (69 ayını dolduranlar) zorunlu olarak birinci sınıfa başlayacak. Ekim-Kasım- Aralık 2015 doğumlu çocuklar (69-70-71 aylıklar) velilerinin dilekçesiyle ilkokula başlamayı 1 yıl erteleyebilir. Ocak – Şubat-Mart 2016 doğumlu çocuklar ( 66-67-68 aylıklar) için birinci sınıf zorunlu değil ama veli dilekçesiyle ilkokula başlayabilirler.

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