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“1 saat sonra çıkacağız” demişlerdi! Karar verildi

Bolu’da, iş makinesinin 2 adet kepçesini çaldıkları şüphesiyle adliyeye sevk edildikleri sırada, “1 saat sonra çıkacağız” diyerek kameralara gülümseyen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

18 Eylül 2018 Salı 20:20
“1 saat sonra çıkacağız” demişlerdi! Karar verildi

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Bolu Sanayi Sitesi’ne otomobille gelen yaşları 18 ile 22 arasında değişen 4 genç, bir iş yerine ait iş makinesinin 11 bin lira değerindeki 2 adet kepçesini otomobile yükleyerek çaldılar. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine hırsızları yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettiği S.Y., Ş.T., T.K.T., S.E.’yi ve çaldıkları kepçeyi sattıkları V.B.’yi gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıslardan V.B., çalıntı mal satın almak suçundan cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kepçeleri çalan 4 şüpheli ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde rahat tavırlar sergileyen ve kameralara dönerek, “Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız” diyen 4 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 20:20
  1. Bolu
  2. karar
  3. hırsızlık
  4. gündem

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş27 dk önce
    işte tc adaleşi budur yaşasın adaleşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş
  • DallıDallı30 dk önce
    Bu kararlarla Türk Milleti adına çalanları serbest bırakıyorlarsa onlar yine halkın mallarını çalmaya devam ederler.
  • hasan yurthasan yurt48 dk önce
    o serbest bırakan hakimin evinede girsin bunlar. O hakimin arabasını çalsalardı yinede serbest bırakırmıydı ? Böyle adalet olmaz olsun.
Bugünkü Akit

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