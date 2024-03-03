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Kadın - Aile

1 Saat içinde mükemmel saçlara sahip olacağınız o sır! 3 gün 3 gece sürün...Kozmetik sektörü peşinde!

Yeniakit Publisher
2024-03-03 09:55:00 - 2024-03-03 10:02:13
1 Saat içinde mükemmel saçlara sahip olacağınız o sır! 3 gün 3 gece sürün...Kozmetik sektörü peşinde!

Tamamen ölü görünen kuru ve kıvırcık saçlara mı sahipsiniz? Endişelenmenize gerek yok! Artık saçlarınızı kesmeden de saçınıza yeni bir hayat verebileceksiniz! Sizinle paylaşacağımız saç bakımı tarifi sayesinde saçlarınız tekrar parlak ve canlı görünecek.

Aspirin ile saç yıkama

Bu yapabileceğiniz en kolay şey.

İhtiyacınız olan malzemeler:

3 Aspirin tableti
3 yemek kaşığı şampuan

Uygulanması

Aspirin tabletlerini güzelce ezin. Bu tozu şampuanla karıştırın. Karışımı normal şampuan olarak uygulayın ve 5 dakika bekletin. Saçınızı yıkayın ve bakım yapın.
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Aspirinli Saç Losyonu

Bu saç losyonu saçlarınızı yumuşak, pürüzsüz ve parlak hale getirecektir.

Ayrıca saçlarınızın doğal rengini de geri kazanmasını sağlayacak. Saçınızı boyadığınız zaman bunu denemelisiniz, saçınızdaki kimyasalların tüm olumsuz etkilerini giderecektir.

İhtiyacınız olan malzemeler:

8 Aspirin tableti

500 ml su

Uygulanması

Aspirini toz haline getirin ve 500 mL sıcak suyla karıştırın. Bu karışımı bir sprey şişesine dökün ve saçınıza iyice püskürtün.
Her gece bu işlemi tekrarlayın. Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkaladığınızdan emin olun, çünkü aspirin tozu dibe çökme eğilimindedir. 3 gün 3 gece sürün etkisini gösterecektir.

Aspirinin cilde ne gibi faydaları var?

Aspirin maskelerinin; ciltte oluşan lekeleri yok etme, sivilceleri ve sivilce izlerini giderme, pürüzsüz ve parlak bir cilt sağlama ve saç problemlerinin bir çoğuna iyi gelme gibi sayısız yararları bulunur.

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