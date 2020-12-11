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Yaşam 1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı yılbaşında 4 gün mü?
Yaşam

1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı yılbaşında 4 gün mü?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? | Koronavirüs salgınında vakalardaki artış sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli kısıtlama kararları alındı. Yeni yıl yaklaşırken vatandaşlar 4 günlük bir sokağa çıkma yasağının olup olmadığını araştırıyor. Yeni yılda sokağa çıkma yasağı var mı? | 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? | 1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:23:00 -
1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı yılbaşında 4 gün mü?

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından pek çok kısıtlama kararı alındı. Havaların soğuması ve kapalı yerlerde geçirilen sürenin artması sebebiyle vakalarda artış yaşandı. Hal böyle olunca yeni kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Peki, 1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı yılbaşında 4 gün mü?

Bu yıl 1 Ocak, cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak bilindiği gibi resmi tatil. Vatandaşlar 31 Aralık saat 21.00’de başlayacak yasağın 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’te mi sona ereceğini merak ediyor.

Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçları ve salgının seyri belirleyecektir" dedi. 

14 günlük sokağa çıkma yasağı mı var? Sokağa çıkma yasağı 14 gün mü olacak?
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