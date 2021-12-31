2022 yılının ilk gününde kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 1 Ocak’ta kargılar çalışacak mı?

1 Ocak kargolar açık mı? Yarın kargo gelir mi?

31 Aralık Cuma günü resmi tatil değildi ve tüm kurumlar normal mesaileriyle hizmetlerini sürdürdü. 1 Ocak ise resmi tatildir. Bu sebeple kargolar 1 Ocak Cumartesi günü hizmet vermeyecek.

Kargolar cumartesi günü çalışır mı?

Kargo firmaları haftanın altı gün hizmet veriyor. Cumartesi günleri bazı kargo firmaları tam gün yerine yarım gün hizmetlerini sürdürüyor.