1 Ocak kargolar açık mı? Yarın kargo gelir mi?
1 Ocak kargo gelir mi? 2022 yılının gelmesiyle birlikte pek çok kişi 1 Ocak Cumartesi günü kargoların çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Peki, yarın kargolar çalışacak mı? Kargolar 1 Ocak’ta çalışacak mı?
2022 yılının ilk gününde kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 1 Ocak’ta kargılar çalışacak mı?
1 Ocak kargolar açık mı? Yarın kargo gelir mi?
31 Aralık Cuma günü resmi tatil değildi ve tüm kurumlar normal mesaileriyle hizmetlerini sürdürdü. 1 Ocak ise resmi tatildir. Bu sebeple kargolar 1 Ocak Cumartesi günü hizmet vermeyecek.
Kargolar cumartesi günü çalışır mı?
Kargo firmaları haftanın altı gün hizmet veriyor. Cumartesi günleri bazı kargo firmaları tam gün yerine yarım gün hizmetlerini sürdürüyor.