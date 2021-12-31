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Yaşam 1 Ocak kargolar açık mı? Yarın kargo gelir mi?
Yaşam

1 Ocak kargolar açık mı? Yarın kargo gelir mi?

1 Ocak kargo gelir mi? 2022 yılının gelmesiyle birlikte pek çok kişi 1 Ocak Cumartesi günü kargoların çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Peki, yarın kargolar çalışacak mı? Kargolar 1 Ocak’ta çalışacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-31 23:42:00 -
1 Ocak kargolar açık mı? Yarın kargo gelir mi?

2022 yılının ilk gününde kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 1 Ocak’ta kargılar çalışacak mı?

1 Ocak kargolar açık mı? Yarın kargo gelir mi?

31 Aralık Cuma günü resmi tatil değildi ve tüm kurumlar normal mesaileriyle hizmetlerini sürdürdü. 1 Ocak ise resmi tatildir. Bu sebeple kargolar 1 Ocak Cumartesi günü hizmet vermeyecek.  

Kargolar cumartesi günü çalışır mı?

Kargo firmaları haftanın altı gün hizmet veriyor. Cumartesi günleri bazı kargo firmaları tam gün yerine yarım gün hizmetlerini sürdürüyor.

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