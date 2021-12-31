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Yaşam 1 Ocak eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık mı?
Yaşam

1 Ocak eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık mı?

Cumartesi günü eczaneler çalışıyor mu 1 Ocak | 1 Ocak Cumartesi günü eczanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın eczaneler çalışacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-31 23:58:00 -
1 Ocak eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık mı?

Yeni yılın ilk günü cumartesiye denk geliyor. Vatandaşlar bu sebeple 1 Ocak Cumartesi günü eczanelerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, eczaneler 1 Ocak kapalı mı?

1 Ocak eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık mı?

31 Aralık tarihi resmi tatil değildi bu sebeple tüm kurumlar hizmetlerini sürdürdü. 1 Ocak ise resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil sebebiyle 1 Ocak Cumartesi günü eczaneler nöbet usulüne göre çalışacak.

Nöbetçi eczane bilgisine ise e Devlet’ten, bulunduğunuz belediyenin web sitesinden, il sağlık müdürlüğü internet sitesinden ya da eczacı odası web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul nöbetçi eczaneler listesi için tıklayınız

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