1 No’lu Baro’ya bakanlıktan ayar

Avukatlık mesleğinin sorunları ile ilgilenmek yerine skandallarla gündeme gelen, DHKP-C üyesi Ebru Timtik’in posterini merkez binasına asan İstanbul 1 No’lu Barosu’nun “şifre zorbalığına” Adalet Bakanlığı el koydu. Akit’in 23 Nisan’da “1 Nolu barodan avukatlara zulüm” başlığıyla gündeme getirdiği skandalın ardından harekete geçen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, 17 Haziran 2021 tarihli yazıyla İstanbul adliyelerinde bulunan baro odalarını Türkiye Barolar Birliği’ne devrederek 1 Nolu Baro tarafından uygulanan hak gaspının önüne geçti.

Bir odayı çok görmüşlerdi

Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve İstanbul’daki barolara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: “İstanbul adliyelerinde avukatlar tarafından kullanılan odaların, İstanbul 1 Nolu Barosu ve 2 Nolu Barosuna kayıtlı tüm avukatlarca ortak şekilde kullanımının sağlanması amacıyla Türkiye Barolar Birliği’ne tahsis edilmesi ve yapılacak işlemden, sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.” 2 No’lu Baro Başkanı Av. Gönül Yıldız gelişmeyi doğrulayarak, şunları dile getirdi: “Baro odaları henüz 2 No’lu Baro mensuplarının kullanımına açılmadı. Sırf bizim üyelerimizi mağdur etmek adına bu meseleyi bilerek ve isteyerek çözmüyorlar. Ama biz cidden çok mücadele ettik. Allah nasip ederse bu hafta sonuna kadar çözmeyi bekliyoruz.”

TBB de bizi mağdur etmek istedi

Bakanlığın kanunun uygulanması için gerekli yazışmaları yaptığını belirten Yıldız, şöyle devam etti: “Normalde Avukatlık Kanunun 50. Maddesi, ‘Birden fazla baronun olduğu yerlerde baro odaları TBB tarafından yürütülür. TBB de üye oranını esas alarak buraları barolara tahsis eder’ diyor. Buna rağmen TBB bilerek, bizi mağdur etmek için buraları teslim almadı. Başsavcılıklar da ‘yetkili gönderin baro odalarını teslim edeceğiz’ şeklinde yazılarını yazdılar. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün aldığı kararın ardından bu hafta TBB’nin baro odalarını teslim alması bekleniyor.” Öte yandan, 30 Eylül 2020’de tüzel kişiliğini kazanan İstanbul 2 No’lu Barosu’nda, 1. Olağan Genel Kurulu heyecanı yaşanıyor. Avukat Yasin Şamlı ve mevcut başkan Gönül Yıldız’ın yeniden aday olacağı kurulun, 26-27 Haziran tarihleri arasında Fatih Mimar Sinan Stadyumu’nda gerçekleşmesi bekleniyor. Oy kullanacak üyelerin isimleri askıya çıkarılırken, listede adı bulunmayan veya itirazı olan üyelerin üç günlük askı süresince taleplerini iletmesi gerekiyor.