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Gündem 1 Nisan şakası değil, soykırım!
Gündem

1 Nisan şakası değil, soykırım!

Doğu Türkistan Platformu, Doğu Türkistan'daki zulüm kamplarına dikkat çekmek için 1 Nisanda ŞAKA DEĞİL SOYKIRIM başlığı altında etkinlikler düzenleneceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 19:25:00 -
1 Nisan şakası değil, soykırım!

4 yıl önce 1 Nisan’da insanlar kitleler halinde toplama kamplarına alınmaya başlandı. 2017 Nisan’ından itibaren Doğu Türkistan genelinde yoğun bir şekilde kurulmaya başlayan ve sayılarının 1.200’ü geçtiği belirtilen toplama kampları ve bu kamplarda tutulduğu tahmin edilen 3 milyon insan ve en az bir o kadar da acı hikâye var.

Doğu Türkistan Platformu, yaşanan zulme dikkat çekerek bir çağrı mektubu yayınladı. Mektupta, dünyada “şaka günü” olarak farklı bir biçimde hatırlanan 1 Nisanda ŞAKA DEĞİL SOYKIRIM başlığı altında etkinlikler düzenleneceği, tüm dünyaya soykırımın resmi binaları hüviyetinde olan toplama kamplarının kapatılması için çağrıda bulunulacağı bildirildi.

İşte o çağrı mektubu:

https://sakadegilsoykirim.com/

Doğu Türkistan’da Toplama Kampları: Adım Adım Soykırım raporu

Doğu Türkistan Raporu: Geçmişten Bugüne Dinî ve Etnik Baskılar

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