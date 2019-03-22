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1 Nisan öncesi kritik 'kış lastiği' uyarısı

1 Nisan'da sona erecek kış lastiği uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Kış lastiği yazın kullanılırsa yakıt tüketimi artar" ifadelerini kullandı.

22 Mart 2019 Cuma 16:07
1 Nisan öncesi kritik 'kış lastiği' uyarısı

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, 1 Nisan'da sona erecek kış lastiği uygulamasının 7 derecenin altındaki yerlerde devam ettirilmesi gerektiğini belirterek, aksi durumlarda kullanımının sürdürülmesinin fren mesafesini uzattığını ve yakıt tüketimini artırdığını bildirdi.

Kurt, 1 Nisan'da sona erecek kış lastiği uygulamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yolcu ve yük taşıyan araçlara zorunluluk getiren uygulamanın 1 Aralık'tan beri sürdüğünü anımsattı.

Kış lastiklerini çıkaracak sürücülerin valiliklerin kararını takip etmesi gerektiğini vurgulayan Kurt, kış koşullarında daha fazla yol tutuşu, kısa fren mesafesi gibi özellikleri nedeniyle akıcı ve güvenli bir trafik için zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulamasının 1 Nisan'da sona ereceğini hatırlattı.

Kurt, ancak yükümlülük kapsamında ortalama hava sıcaklığının 7 derece ve üzerine çıkması gerektiğinin altını çizerek, şu uyarılarda bulundu:

"Ülkemizde sıcaklık değerleri bölgeden bölgeye değişiyor. 1 Nisan itibarıyla Ağrı'da kar kalkmamış, Elazığ'da hava sıcaklığı 7 derecenin üzerine çıkmamış olabilir. Bu durumda uygulama süresinin uzatılması veya kısaltılması kararı, ilgili yasal düzenlemede illerin valiliklerine bırakılmıştır. Dolayısıyla, 'Kış lastiklerimizi ne zaman çıkarmalıyız?' sorusunun en doğru cevabı, sürücülerimizin bulunduğu ilin valilik duyurularını takip etmeleridir."

"Fren mesafeniz uzar, yakıt tüketiminiz artar"

Kurt, 1 Nisan'dan sonra bulunulan yerde hava sıcaklıklarının 7 derecenin üzerinde olmasına rağmen kış lastiklerinin çıkarılmaması halinde yaşanabilecek durumlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kış lastiklerinin yolla temas eden sırt bölgesi özel bir karışım içerir; oluk sayısı daha çok ve daha geniştir; ayrıca tutunmayı artıran kılcal kanallar eklenmiştir. Bütün bu özellikleri sayesinde kış koşullarında yaz lastiklerine oranla daha yüksek yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlanır. Ama kış lastikleri; sıcak havalarda kullanım için uygun değildir; kış lastiklerinin yazın ıslak zemindeki fren mesafesi yaz lastiğine oranla daha uzundur. Kış koşullarında sizlere daha iyi performans sağlaması için üretilen lastiği yaz aylarında kullanmaya devam ederseniz; kış lastiğinin sağladığı tüm avantajlar tersine döner. Ayrıca yuvarlanma direnci yüksek olduğu için yakıt tüketiminiz artar. Bu yüzden kış lastikleri doğru zamanda çıkarılarak mevsime uygun lastiklere geçiş yapılmalıdır."

Lastik değiştirirken dikkat edilmesi gerekenler

Kurt, depoda saklanan ve takılacak yeni lastiklerin diş derinliğinin 1,6 milimetrenin altında olmaması gerektiğini belirterek, "lastiklerin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere yaptırma" önerisinde bulundu.

Lastiklerin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesi gerektiğini kaydeden Kurt, "Yaz lastiklerinizin uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol etmeli ve lastiğinize aracınızın kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basmalı veya bastırmalısınız." ifadesini kullandı.

Kurt, lastiklerin balans ayarlarının yetkili servislerde yaptırılması gerektiğini belirterek, "Lastiklerinizi aracınıza monte ettirirken, hep karşılıklı gelen bijonları sıkarak tam ve sağlıklı bir şekilde taktırmalı ve sıkılığı kontrol ettirmelisiniz." uyarısında bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:07
  1. Elazığ
  2. Ağrı
  3. LASİD
  4. Erdal Kurt
  5. Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği

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