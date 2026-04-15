1 milyona koşuyor! OMODA & JAECOO'dan yeni rekor

OMODA & JAECOO, küresel otomotiv pazarındaki yükselişini mart ayında kırdığı yeni satış rekoruyla sürdürdü. Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, mart ayı satış rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz ay küresel pazarda 61 bin 254 adetlik satışa ulaşan marka, yıllık bazda yüzde 210’luk büyüme gerçekleştirdi ve yeni bir aylık satış rekoru kırdı. Güçlü büyüme ivmesinin etkisiyle markanın toplam küresel satışları 960 bin adedi aşarak 1 milyon satış barajına oldukça yaklaştı. Küresel ölçekte bu kilometre taşına ulaşan en hızlı büyüyen genç markalar arasında yer alan OMODA & JAECOO, bu başarıyı üç yıldan kısa sürede elde ederek sektör ortalamasını önemli ölçüde geride bıraktı.

En hızlı büyüme, küresel liderlik!

OMODA ve JAECOO paralel şekilde gelişerek farklılaşmış bir pazar kapsaması oluşturuyor. OMODA, küresel crossover segmentine odaklanarak şehirli trendleri ve kişiselleştirilmiş mobiliteyi ön plana çıkarırken; JAECOO, global bir “elegant off-road” markası olarak konumlanarak doğa ve keşif odaklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap ediyor. Bu çift yönlü strateji, ana akım küresel pazarlara nokta atışıyla ulaşarak sürdürülebilir satış büyümesi için güçlü bir yapı sağlıyor.OMODA 5 ve JAECOO 7 gibi modeller, dünya genelinde yüksek talep görerek segmentlerinin yıldızları haline geldi.Otomotiv endüstrisinin merkezi konumundaki Avrupa’da, OMODA & JAECOO’nun istikrarlı yükselişi, markanın güçlü çekiciliğini ortaya koyuyor. Marka yalnızca iki yıl içinde 16 ülkeye hızlı bir şekilde genişleyerek yaklaşık 250 bin adetlik kümülatif satışa ulaştı. Sektördeki en yüksek büyüme oranlarından birine sahip olan marka, Avrupa pazarında en hızlı büyüyen otomobil markalarından biri haline geldi. Nisan 2026’da Fransa pazarına resmi giriş yapmaya hazırlanan OMODA & JAECOO, mayıs ayında ise Almanya ile genişlemeye devam ederek Avrupa genelinde kapsamlı bir varlık sağlamayı hedefliyor. Avrupa’dan dünyaya uzanan bu büyüme ile marka, durdurulamaz bir ivmeyle 1 milyonluk döneme doğru ilerliyor.

Nisan ayında tarihi eşik, küresel stratejide yeni seviye!

Mart 2026 sonu itibarıyla OMODA & JAECOO’nun küresel toplam satışları 960 bin adede ulaştı ve 1 milyon hedefi için resmi geri sayımı başlamış oldu. Mevcut güçlü satış performansı doğrultusunda markanın Nisan 2026’da 1 milyon adedi aşması bekleniyor. Böylece marka, küresel otomotiv tarihinde bu başarıya en hızlı ulaşan genç marka olacak.Nisan 2026’da, Chery Uluslararası İş Zirvesi ve Pekin Otomobil Fuarı ile eş zamanlı olarak marka üçüncü yılını ve 1 milyon satış kilometre taşını birlikte kutlayacak.Bu kapsamda gerçekleştirilecek etkinlikler:

Pekin Otomobil Fuarı’ndaki basın toplantısında markanın üç yıllık küresel yolculuğu değerlendirilecek ve yeni dönem vizyonu paylaşılacak,

Wuhu’da düzenlenecek Yeni 1 Milyon Satış Stratejisi Lansmanı ve O4 Hat Çıkış Etkinliğinde OMODA 4 üretim hattından indirilecek ve yeni stratejiler açıklanacak,

VPD (Vale Park Sürüşü) akıllı park deneyimi ile en güncel otonom sürüş teknolojileri tanıtılacak,

Ekosistem Pavilyonu yenilenmiş haliyle ziyaretçilere açılarak markanın ekosistem vizyonu sergilenecek,

OMODA NIGHT Müzik Festivali ile teknoloji ve sanat bir araya getirilerek yeni bir yaşam tarzı deneyimi sunulacak.

Bu kapsamlı etkinlik serisi, markanın geleceğe dönük ürün ve teknoloji vizyonunu ortaya koyarken; küresel iş ortakları, kullanıcılar ve sektör temsilcileri için önemli bir buluşma platformu olacak.

Akıllı teknolojilerde önemli ilerleme kaydedildi!

Nisan 2026’da, üçüncü yıl dönümü ile 1 milyon satış başarısının kesiştiği bu dönemde, “dünyanın en hızlı büyüyen markası” olarak öne çıkan OMODA & JAECOO, bir kez daha “OJ Mucizesi”ni dünyaya göstermeye hazırlanıyor. Yeni stratejiler, yeni ürünler ve yeni teknolojilerle markanın daha büyük ve heyecan verici bir döneme adım attığı görülüyor. Marka ayrıca, yalnızca otomotiv alanında değil, akıllı teknolojilerde de önemli ilerlemeler kaydetti. AiMOGA ekibiyle birlikte geliştirilen robot, gerçek kamu hizmeti uygulamalarında kullanılmaya başlandı ve Asya Gençlik Paralimpik Oyunları’nda tanıtıldı. Bu gelişme, otomotiv markalarının akıllı dönüşümünde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkarken, markanın değer alanını da genişletiyor.