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1 milyon yazılımcı için eğitim seferberliği

Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen ve bugüne kadar 451 bin başvuru alan “1 Milyon Yazılımcı Projesi”nde 372 bin kişinin online eğitimi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:40:00 -
1 milyon yazılımcı için eğitim seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen “1 Milyon Yazılımcı Projesi” kapsamında bugüne kadar yapılan 451 bin başvurudan BTK Akademi’ye kayıtlı 372 bin kişinin online eğitimi sürüyor.

Söz konusu eğitimin verildiği BTK Akademi, 2017’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla 2020 yılı şubat ayında BTK ana yerleşkesinde halkın hizmetine açıldı.

Eğitimler ücretsiz veriliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 2023’e kadar bu alanda 1 milyon yeni istihdam sağlaması amaçlıyor. Bugüne kadar 451 bin başvurunun gerçekleştiği projede BTK Akademi’ye kayıtlı 372 bin kişinin online eğitimi sürüyor. BTK Akademi Online Eğitim Portalı’ndan ücretsiz verilen eğitimi almak isteyen her Türk vatandaşı, portala e-Devlet üzerinden giriş sağlayabiliyor.

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