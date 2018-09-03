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1 milyon TL ödülle aranıyordu! Öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 milyon TL ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde Orta Saha Maliye Sorumlusu teröristin öldürüldüğü belirtildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:05
1 milyon TL ödülle aranıyordu! Öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 milyon lira ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: 

"Bir milyon TL ödülle "Terörden Arananlar Listesin"de "Ye?il Kategoride" yer alan PKK'nın sözde Orta Saha Maliye Sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesinde Diyarbakır İl J.K.lığınca bugün gerçekle?tirilen SİHA destekli operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Teröristlerden birinin; PKK/KCK terör örgütüne 2011 yılında katılan ve terör örgütü içerisinde Diyarbakır, Bingöl, Batman, Elazığ, Bitlis,Muş illeri sözde Orta Saha Maliye/Cephane Birimi Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve bir milyon tl.ödülle Terörden Arananlar Listesinde Ye?il kategoride yer alan, Haki,Hakkı kod adlı Deniz Yüksel olduğu tespit edilmiştir. 

Söz konusu teröristin; terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olma , örgüte bilerek isteyerek yardım etme ,görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere toplam 11 suçtan arama kaydı bulunmaktadır.

Ayrıca, teröristin; Diyarbakır Lice Kutlu mahallesi Kerpiçören mezrasında ikamet ede 3 şahsın, 14 Temmuz 2017 günü kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve 15 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerinde, 2 vatandaşın elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edilmi?tir."

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 12:05
  1. Batman
  2. Muş
  3. Elazığ
  4. Diyarbakır
  5. Bitlis
  6. Bingöl
  7. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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