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1 milyon lira hibe alan tesis incelendi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan ve Sivas AB Bilgi Merkezi; IPARD Desteği alan firmada inceleme yapıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
1 milyon lira hibe alan tesis incelendi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan ve Sivas AB Bilgi Merkezi; IPARD Desteği alan firmada inceleme yapıldı.


Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ve STSO bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Sivas AB Bilgi Merkezi; IPARD Desteği alan firmada inceleme yapıldı. TKDK Sivas il koordinatörlüğü kıdemli yerinde kontrol uzmanı ve veteriner Mahmut Şahin, STSO Sivas AB Bilgi Merkezi görevlileri tesislerde bulunan ekipmanları ve binayı inceledi. Tesis müdürü Muzaffer Yurt, kesimhane, canlı hayvan nakil alanı, depolar, üretim, işleme ve baharat odalarını gezdirerek bilgi verdi.


TKDK Sivas il koordinatörlüğü kıdemli yerinde kontrol uzmanı ve veteriner Mahmut Şahin yaptığı açıklamada tesislere Yüzde 50 hibe olarak 1 Milyon 127 Bin TL hibe verildiğini belirtti. Şahin, “Kısa adı IPARD olarak tanımladığımız Avrupa birliğinin katılım öncesi mali yardım programı kapsamında Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Sivas İl Koordinatörlüğü tarafından 2012 yılı içerisinde desteklenmiştir. Bu işletmeye yapım işleri, soğuk hava depoları, mono ray sistemi, kesim hücre hattı, kesim sonrası makine ve ekipmanlar, kesim öncesi padoglar, sucuk ve kavurma üretim hattı, et taşıma araçları, üretilen malzemenin piyasaya sürülmesi için gereken araçlar faydalanıcı ile yapılan sözleşme kapsamında desteklenmiştir. 2012 yılı sonu itibarıyla işletmenin hibe ödemişi yapılmış ve faaliyetine başlamıştır. İşletmeye yüzde 50 oranında hibe desteği verilmiştir. 187 bin 11 Euro hibe ödemesi gerçekleştirildi bu işletmeye. Güncel kur değerinde 1 milyon 127 bin TL ödeme 2012 yılının 31 Aralık tarihinde tamamlandı. İşletmenin ödeme sonrası kontrolleri de tamamlandı. Avrupa birliğinin katılım öncesi yardım programı kapsamında yapılan bu desteklemeler sadece desteklenmekle kalmayıp işletmeler faaliyete geçtikten sonra da 5 yıllık süre zarfında faaliyetini devam ettirip ettiremediğine dair denetime tabi tutulmakta. Kesimhane ve et işleme tesisi 5 yıllık izleme sürecini de tamamlamıştır” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
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