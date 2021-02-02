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Gündem 1 milyon 800 bin nüfuslu ilin su şebekesine sabotaj!
Gündem

1 milyon 800 bin nüfuslu ilin su şebekesine sabotaj!

Erdemli ilçesinde Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğüne ait 2 su içme terfi birimine saldırı düzenlendiği ve cihaz ile motorların tahrip edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 22:32:00 -
1 milyon 800 bin nüfuslu ilin su şebekesine sabotaj!

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, dün Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Belediye hizmet binasının zemin katına atılan yanıcı madde nedeniyle çıkan yangının söndürüldüğü, 2 şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Şüphelilerden K.D.B'nin 2015 yılından bu yana belediye çalışanı olduğu tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Farklı suçlardan sabıka kaydı olan saldırgan K.D.B. sorgusunda suçunu itiraf etmiş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır." bilgisi anımsatıldı.

Yangının mesai saatleri içinde meydana geldiğini aktarılan açıklamada "Bu saldırının ardından henüz birkaç saat geçmişken Belediyemize bağlı su ve kanalizasyon idaresine (MESKİ) ait olan Kız Kalesi ve Kocahasanlı bölgelerinde iki ayrı içme suyu terfi birimlerine saldırı yapılmıştır. Saldırganlar, cihazları ve motorları tahrip etmek suretiyle o bölgedeki vatandaşlarımızın belirli bir süre susuz kalmalarına sebebiyet vermişlerdir. Olayın faillerinin yakalanması hakkında emniyet güçlerinin çalışmalarının devam ettiği hususunda kurumumuza bilgi ulaşmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Art arda yaşanan her iki olayı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Bu iki olayın vuku bulması, 'Kurumumuzun ve hizmetlerimizin koordineli bir saldırıya mı maruz kaldığı' sorusunu akıllara getirmektedir. Emniyete ve yargıya intikal etmiş olan bu olayların takipçisi olacağız."

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Yorumlar

Mehmet Soylu

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