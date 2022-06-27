  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 1 milyar dolarlık dev maç için anlaştılar!
Spor

1 milyar dolarlık dev maç için anlaştılar!

2017 yılında karşılaşan Conor McGregor ile Floyd Mayweather ikilisi rövanş maçı için anlaşma sağladı. Karşılaşmanın kazancı 1 milyar dolar olacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 16:42:00 -
1 milyar dolarlık dev maç için anlaştılar!

2017 yılında karşılaşan Conor McGregor ile Floyd Mayweather ikilisi rövanş maçı için anlaşma sağladı. Karşılaşmanın kazancı 1 milyar dolar olacak.

Haziran 2017'de Floyd Mayweather boks ringinde UFC efsanesiyle karşılaşmıştı. O maça dek kariyeri boyunca yaptığı 49 profesyonel karşılaşmayı da kazanan boksör Floyd Mayweather Jr ile MMA'in asi çocuğu ve büyük şampiyonu Conor McGregor, boks maçında kozlarını paylaştı.

Las Vegas'ta yapılan maçta Floyd Mayweather, Conor McGregor'ı 10. rauntta teknik nakavtla mağlup etti, lakabı 'para' olan boksör 50. maçında 50. galibiyetini aldı.

Floyd Mayweather mücadele sonrası şunları söylemişti: "İlk 3 rauntta rakibimi anlamaya çalıştım. UFC maçları 25 dakika olduğu için bekledim ve sonrasında McGregor yoruldu." Ancak McGregor, o gün bazılarının gelmiş geçmiş en iyi boksör olduğuna inandığı bir efsaneye karşı 10. raunta çıkabildiği için bol bol alkış almıştı.

1 milyar dolarlık rövanş

Şimdi ise, Fight Hype'ın haberine göre, iki spor efsanesi şu sıralar 1 milyar dolar değerinde potansiyel bir rövanş için görüşmelerde bulunuyor. Boks web sitesi, maç yapılırsa Mayweather'ın, bir 'dokuz haneli ödemeyi' güvence altına alacağını da haberine ekledi. 

"Kabul ediyorum"
UFC efsanesi McGregor ise henüz iddia aşamasında olan anlaşmanın zaten yapıldığını belirten bir paylaşım yaparak heyecanı arttırdı.

Mayweather'a yumruk attığı ilk dövüşlerinden bir fotoğraf paylaştı ve açıklama olarak da 'Kabul ediyorum' yazdı. McGregor, kısa süre içinde bu paylaşımı kaldırsa da anlaşmanın tamamlandığı ifade edildi.

 


Konuşamayan çocukları için papaza gidip, eşek dili yedirdiler
Konuşamayan çocukları için papaza gidip, eşek dili yedirdiler

Yerel

Konuşamayan çocukları için papaza gidip, eşek dili yedirdiler

İstenmeyen tüylerden kahve kürü ile kurtulun!
İstenmeyen tüylerden kahve kürü ile kurtulun!

Kadın - Aile

İstenmeyen tüylerden kahve kürü ile kurtulun!

Mükemmel gülüş ve bembeyaz dişlere sahip olmak için 8 ipucu
Mükemmel gülüş ve bembeyaz dişlere sahip olmak için 8 ipucu

Sağlık

Mükemmel gülüş ve bembeyaz dişlere sahip olmak için 8 ipucu

Astım hastaları yazın sıcak hava ve neme dikkat etmeli! Atakları arttırıyor!
Astım hastaları yazın sıcak hava ve neme dikkat etmeli! Atakları arttırıyor!

Sağlık

Astım hastaları yazın sıcak hava ve neme dikkat etmeli! Atakları arttırıyor!

Uyutmayan ve ilaçla geçmeyen kemik ağrılarını hafife almayın!
Uyutmayan ve ilaçla geçmeyen kemik ağrılarını hafife almayın!

Sağlık

Uyutmayan ve ilaçla geçmeyen kemik ağrılarını hafife almayın!

Sırt sivilcelerinden kurtulmak için 3 doğal çözüm
Sırt sivilcelerinden kurtulmak için 3 doğal çözüm

Kadın - Aile

Sırt sivilcelerinden kurtulmak için 3 doğal çözüm

Putin, savaş sonrası ilk kez ülke dışına çıkacak" target="_blank">
Vladimir Putin, savaş sonrası ilk kez ülke dışına çıkacak
Vladimir Putin, savaş sonrası ilk kez ülke dışına çıkacak

Dünya

Vladimir Putin, savaş sonrası ilk kez ülke dışına çıkacak

İbrahim Saraçoğlu’ndan egzama için doğal tedavi kürü! Isırgan otu faydaları
İbrahim Saraçoğlu’ndan egzama için doğal tedavi kürü! Isırgan otu faydaları

Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu’ndan egzama için doğal tedavi kürü! Isırgan otu faydaları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23