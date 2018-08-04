THY - Trabzon
0553 313 94 23

1 metrelik yılan, kafesteki muhabbet kuşunu yedi!

Denizli'nin Babadağ ilçesindeki bir eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki yılan, kafeste bulunan muhabbet kuşunu yedi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:58
1 metrelik yılan, kafesteki muhabbet kuşunu yedi!

Denizli Kırsal Demirli Mahallesi'nde yaşayan Eşref Kaba'ya ait eve bugün giren, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, masa üzerinde duran muhabbet kuşunun kafesine girdi. Evde yaşayanlar, kuş sesi gelmesi üzerine, kapagı açık olan kafese baktıklarında, korkuya kapıldı.

Çünkü ev sakinleri kafesin içine giren yılanın ağzında, telef olmuş muhabbet kuşunu gördü. Kaba, itfaiyeden yardım istedi. Yılanın kaçmaması için kafesin kapağını da kapattı. Eşref Kaba, yılanın kuşu yeme anını, cep telefonuyla görüntüledi. Eve gelen itfaiye ekipleri, kuşu yiyen yılanı alıp, doğaya bıraktı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:58
  1. Denizli
  2. Yılan
  3. Muhabbet Kuşu
  4. yılan kuşu yedi
  5. dehşet anları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da terör operasyonu: 4 kişi tutuklandı
    1. İstanbul'da terör operasyonu: 4 kişi..
    2. 3 yaşındaki minik çocuk feci şekilde..
    3. POMEM sınav sonuçları açıklandı
    4. Nefes kesen görüntüler! Aralarında..
    5. Şehit polisin cenazesi memleketine..
    6. ABD'nin asıl hedefi Erdoğan'ı devirmek
    7. Lütfiye Selva Çam AK Parti Kadın..
    8. Alev Alatlı'dan flaş açıklama: Asıl..
    9. Cahit Turhan açıkladı: Ankara-Sivas..
    10. Minik Evrim'den hâlâ haber yok
    11. Bakan Ersoy'dan dikkat çeken AKM..
    12. Gazze şehidini uğurladı
    13. AK Parti Kadın Kolları Başkanı belli..
    14. Türkiye’nin nüfusu %29 arttı! O ülke..
    15. Bursa’da pompalı dehşeti: 1 kişi..
    16. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    17. Yeni Malatyaspor bombayı patlattı
    18. Konyalı bakanlar, Akyürek'in kızının..
    19. Namık Ekin'den bir rekor daha! 301 ton..
    20. Dünyaca ünlü aktörün tarikatından..
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018