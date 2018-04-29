1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı! Enselendiler

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma" gününde eylem arayışı içinde oldukları ileri sürülen DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı. Polis tespit edilen DEAŞ'lıların yakalanması için şafak vakti özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu 250 polisle eş zamanlı olarak 24 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlar sonucunda 6'sı Suriye uyruklu, 4'ü Türk 10 şahıs gözaltına alındı.



"DEAŞ'lının evi güvenlik kamerasıyla korunuyor"



Polisin Yeşilbağlar Mahallesinde DEAŞ'lının evine yaptığı baskında evinin duvarında "Allah kafiri sevmez" yazdığı görüldü. Ayrıca DEAŞ'lının evinin dört bir tarafına güvenlik kamerası taktığı da belirlendi. Zanlının güvenlik kameralarını özellikle sokağın giriş çıkışlarını görecek şekilde yerleştirmesi dikkat çekti.

Zanlının güvenlik kamerası görüntülerini de evinin oturma odasından izlediği belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar Adana Adli Tıp Biriminde sağlıkkontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.