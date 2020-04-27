1 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Erdoğan açıkladı

1 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Erdoğan, 31 ilde 3 gün sokağa çıkma yasağı geldiğini açıkladı.

Aziz milletim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kabinemizin 29. toplantımızı gerçekleştirdik. Ramazan ayının birliğimizi kardeşliğimizi güçlendirmesini diliyorum. Küresel felaket halini alan corona hastalığının üstesinden gelerek Ramazan'ın sonunda çifte bayram yapmak istiyoruz.

Erdoğan, 31 ilde 3 gün sokağa çıkma yasağı geldiğini açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

40 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZI GETİRDİK

Somut neticeler aldığımız bir döneme girdik. Hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. Salgını çok rahatlıkla göğüsleyebilen sağlık sistemimiz diğer sistemlerde de faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir. Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize sahip çıktık. 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Önce karantinaya aldık ve sağlıklarından emin olduktan sonra evlerine yolcu ettik. Şimdi 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Aynı şekilde yurt dışında yaşayıp ağır hastalık geçiren ve bulundukları yerde tedavileri yapılmayan vatandaşlarımızı da yalnız bırakmadık. Dün sabah İsveç'e gönderdiğimiz ambulans uçağımız hasta vatandaşımızı alıp ülkemize getirdik. İnşallah bu kardeşimizi sağlıklı bir şekilde evine göndereceğiz.

DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ ÜLKELERİNE DESTEK VERDİK

Türkiye'de hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, tedavileri ihmal edilmemiştir. Gerek mevcut hastanelerimizde gerekse yeni açtığımız hastanelerimizde tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Ülkemizin alt yapısını ve üretim kapasitesini test etme imkanı bulduk. Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çaresiz kaldığı konularda biz dostlarımıza destek verecek konuma ulaştık. Yarın tıbbi malzeme taşıyacak olan uçakların yarın ABD'ye hareket ediyor. Kriz sonrası yeninden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedefleri ötesinde bir konuma ulaşacağına yürekten inanıyorum. Geçtiğimiz hafta 4 günlük uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlama için gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Bilindiği gibi bu hastalık insandan insana bulaşarak yayılıyor.

1, 2 VE 3 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık halde bulunduğu alanlarda ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu uygulamasını Bayram sonuna kadar sürdürmeyi istiyoruz. Bu hafta sonu da 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırmasını uygulayacağız. Önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmek için planlama hazırlıyoruz. Hangi alanda hangi tarihte adımların atılacağı bu programı sizlerle paylaşacağız.