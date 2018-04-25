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1 Mayıs provokatörlerine operasyon

1 Mayıs'ta kalabalığı provoke edeceği gerekçesiyle İstanbul'da, DHKP/C terör örgütüne bağlı 14 örgüt üyesine yönelik operasyon düzenlendi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:49
1 Mayıs provokatörlerine operasyon

Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında,

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen örgüt üyesi 14 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunduğu ve 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda kalabalıkları provoke edecekleri tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için dün gece 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, M.D., A.Ö., K.Ö., Ö.E., M.D., A.T., M.K. ve B.E. adlı 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan zanlıların, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda kalabalıkları provoke edecekleri ileri sürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

6 ZANLI İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, polis 6 zanlının yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:49
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