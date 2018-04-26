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1 Mayıs provokatörleri ortaya çıktı!

İzmir'in Konak ilçesinde bir araya gelen 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcileri, Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak 1 Mayıs gösterileri için bildiri dağıttı.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:16
1 Mayıs provokatörleri ortaya çıktı!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’ndan (KESK) oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcileri, öğle saatlerinde, Konak Meydanı Kemeraltı girişinde bir araya geldi.

SOKAK SOKAK BİLDİRİ DAĞITTILAR!

Tertip Komitesi Başkanı Memiş Sarı,basın açıklaması yaptıktan sonra, tüm İzmirlileri 1 Mayıs günü saat 13.00’te Gündoğdu Meydanı’na beklediklerini söyledi.
Yaklaşık 200 kişi, basın açıklamasının ardından Kemeraltı’na girerek, 1 Mayıs’la ilgili davet bildirisi dağıttı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:16
  1. İzmir
  2. 1 Mayıs
  3. İZMİR

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