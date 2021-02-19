Liseler 1 Mart'ta açılıyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitimlerine devam eden öğrenciler, liseler ne zaman açılacak, 1 Mart'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı sorularının cevaplarını ararken MEB son dakika açıklamada bulundu. 1 Mart'ta hangi liselerin başlayacağını duyurdu.

1 Mart'ta hangi liseler açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerinde yüz yüze eğitime geçilmesine karar verdi.

Bu kapsamda, tüm sınıf seviyelerinde uygulamalı dersler okullarda yüz yüze yapılacak.

Türlerine göre liseler

1- Açık Öğretim Kurumları

2- Anadolu İmam Hatip Liseleri

3- Anadolu Liseleri

4- Çok Programlı Anadolu Liseleri

5- Fen Liseleri

6- Mesleki Eğitim Merkezleri

7- Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

8- Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri

9- Sosyal Bilimler Liseleri

8. ve 12'lar da başlayacak

Yüz yüze eğitime kademeli geçişin ikinci aşaması 1 Mart'ta başlayacak. Aynı tarihte, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokullarda yüz yüze eğitime başlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim geçiş süreci hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, ikinci dönem okullar açılacak mı sorusuna, "Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz." şeklinde yanıt verdi.