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Ekonomi 1 Mart hareketliliği sürüyor
Ekonomi

1 Mart hareketliliği sürüyor

Borç yapılandırmasının ilk taksiti ile pek çok verginin son ödeme süresi bugün dolacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 08:24:00 -
1 Mart hareketliliği sürüyor

Yapılandırılan borçlar, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların kartlarıyla ödenebilecek. Yılbaşından itibaren devreye alınan değerli konut vergisi için de beyannameler 22 Şubat’a kadar verildi. Vergi, Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan taşınmazlar için ödenecek. Vergi, beyannamenin verildiği yetkili vergi dairesi tarafından yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilecek. Verginin ilk taksiti bugün, ikinci taksiti ise ağustos ayı sonunda tahsil edilecek. Taksici, terzi, berber, ayakkabı tamircisi ve minibüs işletmecisi gibi geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler de bugün yıllık gelir vergisi beyannamelerini verecek.

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