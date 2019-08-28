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1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

Mersin’in Silifke ilçesinde 3 mahallede yaşayan vatandaşlar 1 litre su için her gün ellerinde bidon ve su şişeleriyle 1 kilometre su kuyruğu oluşturuyorlar.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:54
1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

Mersin’in Silifke ilçesinde 3 mahallede yaşayan vatandaşlar 1 litre su için her gün ellerinde bidon ve su şişeleriyle 1 kilometre su kuyruğu oluşturuyorlar.


Silifke ilçesine bağlı Bükdeğirmeni, Gedikpınarı ve Seyranlık mahallelerinde yaşayan vatandaşlar susuzluktan şikayetçi olduklarını belirterek, her gün bir litre su için 1 kilometre su kuyruğu oluşturduklarını belirttiler.


3 ay önce Bükdeğirmeni sınırları içerisinde bulunan Damlacık mevkisinde bulunan su kaynağının başka bir mahalleye bağlanması ile bölgede susuzluk baş göstermeye başladı. Bölgenin tek Kavak Pınarı mevkisinde bulunan su ile idare etmek zorunda kalan mahalle halkı suyun yetersiz geldiğini ve her gün azaldığını belirttiler.


3 mahallenin toplam nüfusunun 3 bin olduğu, 12 bin dönüm arazide sebze, meyve yetiştiriciliği ve hayvancılığın yapıldığını belirten vatandaşlar geçmiş dönemlerde mahallelerinden geçen suyu tekrardan kullanmak istediklerini belirttiler.


Yaz gününde susuzluğun baş gösterdiği mahallelerde en çok kadınların evlerinde kullandıkları çamaşır ve bulaşık makinelerinin yeterli miktarda su alamadığı için zor günler geçirdikleri görüldü.


3 ay önce mahallelerinden geçen suyun tekrardan mahallelerine geri verilmesini isteyen Bükdeğirmeni Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Garip Nahit Koçak, “Su kaynağımızdan mağdur edildik. 15 hanelik bir köye değişildik. Buradaki üyelerimiz ve üye olmayalar mağdur edildi. Bağ bahçelerimiz kurudu. 28 günde bir su sırası geliyor. Sulama ile içme suyunun debisi azaldı. Devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.


Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya ise bahçelerinin kuruduğunu, suyu kullanma haklarının kendilerine geri verilmesini istedi.


Seyranlık Mahalle Muhtarı Veysel Yalçın ise, “Derede kaynak suyumuz vardı. Başka mahalleye verildi. Hayvanlarımız susuz kaldı. Göçler başladı. Hakkımızı istiyoruz” dedi.


Susuzluktan mahallenin kadınlarının zorluk yaşadığını belirten Bedia Kaya, “Bütün kadınlar adına konuşmam gerekirse 1 litre su için 3 kilometre yol yürüyoruz. Yatalak hastamız var. Çamaşırımız, bulaşığımız var. Mahallemizin gençleri uzakta okuyor. Biz babamızdan para istiyoruz. Babamız buradaki mahsulleri, buradaki su ile yetiştirip, kazanıp bize gönderiyorlar. Bir anne ve babanın çocuklarına param yok demesi kadar zor bir şey yoktur. Lütfen yardım edin” şeklinde konuştu.


Ayten Çulha ise, “Mağdur olan kadınlardır. Çamaşır makinemizi, bulaşık makinemizi çalıştıramıyoruz. 3 kilometre öteden suya geliyoruz. Suyumuz yetersiz biz suyumuzu geri istiyoruz. 1 litre su için kuyruğa giriyoruz suyumuzu geri istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:54
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