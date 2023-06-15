1. Lig'e yükselen son takım belli oldu!
TFF 2. Lig Play-off Finali'nde Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek 1. Lig'e çıktı.
TFF 2. Lig Play-off Finali'nde Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek 1. Lig'e yükseldi.
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TFF 2. Lig Play-off Finali'nde Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek 1. Lig'e çıktı.
TFF 2. Lig Play-off Finali'nde Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek 1. Lig'e yükseldi.
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