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Spor 1. Lig'e veda eden ilk takım netleşti
Spor

1. Lig'e veda eden ilk takım netleşti

Yeniakit Publisher
2024-04-04 00:09:00 -
1. Lig'e veda eden ilk takım netleşti

Trendyol 1. Lig’de 2023-2024 sezonunda küme düşen ilk takım Giresunspor oldu.

Giresunspor, Trendyol 1. Lig'de yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maç öncesinde kötü haber aldı ve küme düştü.

Bu akşam oynanan maçlarda ateş hattındaki takımlardan Adanaspor, evinde lider Eyüpspor’u 1-0 yenerek puanını 30 yaptı ve Giresunspor ile arasındaki puan farkını 23'e yükseltti.

Bu sonucun ardından Giresunspor’un matematiksel olarak bir alt lige düşmesi kesinleşti.

Giresunspor bundan sonraki maçlarında prestij mücadelesi yapacak.
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