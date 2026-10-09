1. Lig’de bir ilk! Türk voleybolunda tesettürlü sporcu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhuriyet’in kuruluşundan beri Batılı giyim biçiminin esareti altında kalan Türk sporunda bir ilk yaşandı. Yıllardır seküler olmayanların dışlandığı ve yarı çıplak giyim tarzının adeta bir kural gibi uygulandığı Türk voleyboluna yeniden şekil veriliyor. Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü tesettürlü bir sporcuyu görev vererek bir ilke imza attı.