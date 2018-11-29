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1. Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor

- Ligde haftanın açılış maçında Adanaspor, yarın sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek

29 Kasım 2018 Perşembe 09:59
1. Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor

1. Lig'de 14. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Adanaspor, Hatayspor'u konuk edecek.

Ligde 14. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

1 Aralık Cumartesi:

13.30 Altay-Altınordu (İzmir Atatürk)

13.30 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

2 Aralık Pazar:

13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)

19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)

3 Aralık Pazartesi:

19.00 Afjet Afyonspor-Eskişehirspor (Zafer)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:59
  1. Karabük
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Giresun
  6. Gaziantep
  7. Eskişehir
  8. Elazığ
  9. Denizli
  10. Bolu
  11. Balıkesir
  12. Afyon
  13. Adana
  14. 14. hafta
  15. Futbol
  16. Spor Toto 1. Lig

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