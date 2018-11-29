1. Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor
- Ligde haftanın açılış maçında Adanaspor, yarın sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek29 Kasım 2018 Perşembe 09:59
1. Lig'de 14. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Adanaspor, Hatayspor'u konuk edecek.
Ligde 14. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
1 Aralık Cumartesi:
13.30 Altay-Altınordu (İzmir Atatürk)
13.30 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Yeni Eskişehir)
16.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)
2 Aralık Pazar:
13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)
19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)
3 Aralık Pazartesi:
19.00 Afjet Afyonspor-Eskişehirspor (Zafer)
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