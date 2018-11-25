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1. Ligde 14. haftanın maç programı açıklandı

1. Lig'de 14. haftanın maç programı belli oldu.

25 Kasım 2018 Pazar 09:44
1. Ligde 14. haftanın maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de gelecek haftanın müsabaka programı şöyle:

30 Kasım Cuma:

19.00 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

1 Aralık Cumartesi:

13.30 Altay-Altınordu (İzmir Atatürk)

13.30 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

2 Aralık Pazar:

13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)

19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)

3 Aralık Pazartesi:

19.00 Afjet Afyonspor-Eskişehirspor (Zafer)

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 09:44
  1. Karabük
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Giresun
  6. Gaziantep
  7. Eskişehir
  8. Elazığ
  9. Denizli
  10. Bolu
  11. Balıkesir
  12. Afyon
  13. Adana
  14. 14. hafta
  15. Futbol
  16. Spor Toto 1. Lig
  17. Türkiye Futbol Federasyonu

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