1. Ligde 14. haftanın maç programı açıklandı
1. Lig'de 14. haftanın maç programı belli oldu.25 Kasım 2018 Pazar 09:44
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de gelecek haftanın müsabaka programı şöyle:
30 Kasım Cuma:
19.00 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
1 Aralık Cumartesi:
13.30 Altay-Altınordu (İzmir Atatürk)
13.30 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Stadı daha sonra açıklanacak)
16.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)
2 Aralık Pazar:
13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)
19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)
3 Aralık Pazartesi:
19.00 Afjet Afyonspor-Eskişehirspor (Zafer)
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