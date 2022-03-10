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Spor 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırıldı
Spor

1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, tüm yurtta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Süper Lig haricindeki liglerdeki maçları 1 hafta ileri kaydırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 14:25:00 -
1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırıldı

TFF'den yapılan açıklamada, hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunların dikkate alındığı bildirildi.

Karara göre, 11-14 Mart'ta oynanacak 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart haftasına alındı.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

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