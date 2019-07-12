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1. Lig ekibinden görülmemiş hata! Yanlış oyuncuyu transfer ettiler

1. Lig'in yeni temsilcilerinden biri olan Menemenspor, transferde görülmemiş bir hataya imza attı. İzmir ekibinin Jallow isimli yabancı transferinin farklı bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:09
1. Lig ekibinden görülmemiş hata! Yanlış oyuncuyu transfer ettiler

1. Lig'in yeni takımı Menemenspor, menajerler vasıtasıyla beğendiği Gambiyalı forvet Jallow'a imza attırdı. Ancak el sıkışılan Jallow'un İtalya 2. Ligi'nde oynayan Lamin Jallow değil, Portekiz 3. Lig takımı Alcochetenseli Alpha Jallow olduğu ortaya çıkınca oyuncu apar topar gönderildi.

Kuruluşundan bu yana ilk kez önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Menemenspor, kulüp tarihindeki 2. yabancısını alırken unutulmaz bir olaya tanıklık etti.

2019-2020 sezonu transfer dönemine hızlı giriş yapan sarı lacivertlilerin ilk yurt dışı vatandaşlı futbolcusu Sırp stoper Jasmin Trtovac olmuştu. Golcü transferinde dünyanın dört bir yanından arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, aradığı santrforu Afrika'da buldu. Menemenspor, menajerler vasıtasıyla önerilen ve video görüntüleri izlenerek beğenilen İtalya 2. Lig takımı Salernitana'nın Gambiyalı forveti Lamin Jallow'la anlaştı. Oyuncuyu İzmir'e davet eden sarı-lacivertliler, 8 Temmuz 2019'da Afrikalı oyuncuya imza attırdıktan sonra, Menemen'e gelen Jallow'un beğendikleri Jallow olmadığı ortaya çıktı. Menemen'e imza atan Alpha Jallow'un İtalya Ligi'nde oynamadığı, Portekiz 3. Lig takımı GD Alcochetense takımının kadrosunda yer aldığı öğrenildi. Ortaya çıkan karışıklık üzerine 21 yaşındaki Gambiyalı forvet apar topar gönderildi.

Menemen'in gönderdiği Jallow'un Türkiye'de kulüp arayışlarına başladığı öğrenildi.

4 oyuncuyla anlaştılar

1. Lig'de transferin en hareketli ekibi olan Menemenspor, bugüne kadar 4 önemli oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, Altındağ Belediye'den Barış Bozdilki, Erzurumspor'dan Jasmin Trtovac, Giresunspor'dan İbrahim Sangare ve Gambiyalı Alpha Jallow'a imza attırmıştı. Ancak Jallow transferinde çıkan pürüz sonrası transfer rafa kalktı. Sarı lacivertliler, kale, savunma ve ileri uca da teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun listesi doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Balıkesirspor’dan ayrılan kaleci Andrija Vukovic’le de prensipte anlaştı. Ülkesinde Hajduk Split, Zadar, RNK Split gibi kulüplerde görev aldıktan sonra 2014-15 sezonundan bu yana Balıkesirspor’un kalesini koruyan 35 yaşındaki file bekçisi, Türkiye’de ilk kez Balıkesirspor dışında bir kulüpte görev alacak.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:09
  1. İzmir
  2. Giresun
  3. Erzurum
  4. Balıkesir
  5. Menemenspor
  6. Alpha Jallow

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