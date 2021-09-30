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Yerel 1 kuruş borcu olan adam 21 yıl sonra neye uğradığını şaşırdı!
Yerel

1 kuruş borcu olan adam 21 yıl sonra neye uğradığını şaşırdı!

Osmaniye'de 2000 yılında bankadan kredi çeken adam tüm borcunu ödediğini zannettiyse de, 21 yıl sonra gelen ihtarnameyle bunun öyle olmadığını anladı. Bankadan avukat aracılığıyla gelen ihtarnamede, çektiği krediden kalan 1 kuruşluk borçun avukatlık ücretiyle birlikte ödenmesi talep edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 14:55:00 -
1 kuruş borcu olan adam 21 yıl sonra neye uğradığını şaşırdı!

Osmaniye'de yaşayan Mukadder Hatunoğlu 2000 yılında ilçedeki bi bankanın şubesinden tarım ve hayvancılık kredisi çekti. Kredi borcunu taksitler halinde ödeyen Hatunoğlu borcunun tamamını ödeyerek kredisini kapattı. Aradan geçen 21 yılın ardından geçtiğimiz ay Mukadder Hatunoğlu, bankanın hukuk biriminden aranarak 2000 yılında çektiği krediden dolayı hesabın kapanmadığını, 0,1 kuruş borcu kaldığını ve bu borcun tahsil edilmesi gerektiği söylendi.

İnanamayıp telefon dolandırıcılığı sanmış

Durumu önce telefon dolandırıcılığı zanneden Hatunoğlu, banka şubesine giderek durumu sordu. Banka şubesindeki görevli konuyu doğrulayarak Hatunoğlu’na 1 kuruş borcu olduğunu bu borcun hukuk bürosuna sevk edildiğini, borcunu kapatabileceğini ancak öncelikle avukat parası 1000 TL ödemesi gerektiğini söyledi.

'1000 TL ödemen alzım dediler'

Bu durum karşısında neye uğradığını şaşırdığını belirten Mehmet Hatunoğlu, “2000 yılında kredi kullanmıştım. Kredimi de ödedim kapattım. 1 kuruş borcun kaldı dediler. Tamam 1 kuruş borcumu ödeyeyim o zaman dedim ama öncelikle avukat parası 1000 TL ödemen lazım dediler. Benden 21 yıl boyunca bana bir şey istemedi. 1 kuruş borcun var demedi. Şimdi avukat parası ile birlikte bin lira 1 kuruş talep ediyorlar mağdurum çözüm bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

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