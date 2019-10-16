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1 kişinin öldüğü Afgan kavgasında 8 kişi serbest bırakıldı

Çanakkale'de Afganistan uyruklular arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinden 2'si, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol getirilerek, salıverildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:02
1 kişinin öldüğü Afgan kavgasında 8 kişi serbest bırakıldı

Serbest bırakılan 6 şüpheli ise Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Bıçaklı kavga, 13 Ekim günü Barbaros Mahallesi Yahya Çavuş Sokak'ta yaşandı. Afganistan uyruklu 3 kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçakların kullanıldığı kavgada Atikullah Atikul öldü. Mohammad Göl Mohammadi ve Mohammad Zaker Kabuli ise ağır yaralandı.

Yaralılar,Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Afgan'ı gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Navid Jan Samadi ve Vahidullah Ibrahimi yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı konularak salıverildi.

Serbest bırakılan Hasibullah Ahmad Yar, Jamshid Jamshdı, Sharafuddin Amını, Najibullah Najib, Vafa Sameullah ve Ghulam Haydar Ghulami ise Ayvacık ilçesindekiYabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Öte yandan Mohammad Göl Mohammadi ve Mohammad Zaker Kabuli'nın, tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:02
  1. Barbaros Mahallesi Yahya Çavuş Sokak
  2. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi
  3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  4. Ayvacık ilçesi
  5. Yabancıları Geri Gönderme Merkezi
  6. Çanakkale
  7. Afganların kavgası

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