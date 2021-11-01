1 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var 1 Kasım 2021
Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs salgını sebebiyle Sağlık Bakanlığı her akşam güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs vaka sayısı güncel
Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Milyonlar güncel vaka sayısını merak ediyor. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?
1 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var 1 Kasım 2021
1 Kasım Pazartesi gününe ilişkin vaka sayısı henüz paylaşılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.
31 Ekim Pazar günü 347.362 test yapıldı. 23.948 yeni vaka açıklanırken 201 kişi aramızdan ayrıldı. 26.175 kişi ise bugün iyileşenler arasına katıldı.