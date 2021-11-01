  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 1 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var 1 Kasım 2021
Sağlık

1 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var 1 Kasım 2021

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs salgını sebebiyle Sağlık Bakanlığı her akşam güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs vaka sayısı güncel

Yeniakit Publisher
2021-11-01 19:13:00 -
1 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var 1 Kasım 2021

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Milyonlar güncel vaka sayısını merak ediyor. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

1 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var 1 Kasım 2021

1 Kasım Pazartesi gününe ilişkin vaka sayısı henüz paylaşılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

31 Ekim Pazar günü 347.362 test yapıldı. 23.948 yeni vaka açıklanırken 201 kişi aramızdan ayrıldı. 26.175 kişi ise bugün iyileşenler arasına katıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Altın' sözleri yine olay! Ramazan Kurtoğlu: Yanılmak istiyorum ama bu manyaklar savaş çıkaracak
Gündem

'Altın' sözleri yine olay! Ramazan Kurtoğlu: Yanılmak istiyorum ama bu manyaklar savaş çıkaracak

Dr. Ramazan Kurtoğlu, Çin'in elinde resmi olmayan rakamlara göre 20 bin tondan fazla altın olduğu ve ABD ile büyük bir yarışa giriştiklerini..
Cupcake tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Cupcake tarifi, nasıl yapılır?

Sevdiklerinizi mutlu etmek istediğiniz zamanlar için hemen hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tatlı, kolay kakaolu cupcake tarifi.
odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!
Gündem

odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!

Zonguldak'taki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, kentte gün boyu mehteran çalması ve bu uygulamanın akşam düzenlenen fener a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay