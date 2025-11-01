1 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(١١) يُبَصَّرُونَهُمْؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدٖي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنٖيهِۙ

(١٢) وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخٖيهِۙ

(١٣) وَفَصٖيلَتِهِ الَّتٖي تُـْٔوٖيهِۙ

(١٤) وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمٖيعاًۙ ثُمَّ يُنْجٖيهِۙ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(11-14) Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kişi, o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın!

(Meâric Suresi, 70/11-12-13-14) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Kıyamet olayının; inkârcı ve mücrimlerin mahşer ve hesap ortamında yaşadıkları derin bunalımın, onları bu âkıbete sürükleyen başlıca kötülüklerin ve cehennem azabının kısa fakat kuşatıcı ve oldukça etkileyici bir anlatımı olan bu âyetlerde, ilâhî kudret ve hikmetin verdiği düzen içinde varlığını sürdüren gök cisimlerinin vakti gelince yine Allah’ın iradesiyle erimiş madenlere, dağların atılmış yüne, pamuğa dönüşeceği bildirilmekte; bu tasvirin ardından da insanın âkıbetinden sarsıcı bir kesit verilmektedir.



Buna rağmen o gün suçlu kişinin, en değerli varlıkları olan eşini, çocuklarını ve diğer yakınlarını, sevdiklerini, dahası bütün yeryüzündekileri gözden çıkaracak ölçüde dehşetli bir psikolojik bunalım, kaygı ve korkuya kapılacağı anlatılmaktadır.



Müfessirler, burada ruh hali tasvir edilen “mücrim”in (suçlu) inkârcıları veya daha genel olarak günahkârları ifade ettiğini belirtirler.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5



ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Sadaka verin; hastalarınızı sadaka ile tedavi edin.

Muhakkak ki sadaka, gelen arazlar, marazları / hastalıkları geri çevirir.

Sadaka aynı zamanda ömrünüzün uzamasına, iyiliklerinizin katlanmasına vesile olur.”



Kaynak: Kenzu’l-Ummal, H. No: 16113



