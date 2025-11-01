  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkler suçlanmıştı ama gerçek ortaya çıktı! Karadağ'daki olaylarda kara propaganda

İspanyol medyasından çarpıcı analiz! Akdeniz Türk Denizi olma yolunda

Rusya'dan 'nükleer' tehdit

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türkiye en önemli aktörlerden biri

Anlaşma resmen imzalandı Türkiye ve Çin'den teknolojik güçbirliği

Katil Siyonist siyasilerden beklenen tepki! Tecavüze değil ifşasına kızdılar

Elektrik faturalarında yeni dönem! 1 Ocak’tan itibaren…

Terör örgütü YPG Suriyelileri ayağa kaldırdı: Birçok bölgede protestolar düzenleniyor!

Okullarda başörtüsü yasağı kararı. Müslüman Kosova 28 Şubat’ını yaşıyor!

Güldürürken düşündüren görüntüler! Putin ve Trump’ın restleşmesi hiç böyle anlatılamamıştı
İSLAM 1 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

1 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
1 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (1.11.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(١١) يُبَصَّرُونَهُمْؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدٖي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنٖيهِۙ
(١٢) وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخٖيهِۙ
(١٣) وَفَصٖيلَتِهِ الَّتٖي تُـْٔوٖيهِۙ
(١٤) وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمٖيعاًۙ ثُمَّ يُنْجٖيهِۙ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(11-14) Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kişi, o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın!

(Meâric Suresi, 70/11-12-13-14)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Kıyamet olayının; inkârcı ve mücrimlerin mahşer ve hesap ortamında yaşadıkları derin bunalımın, onları bu âkıbete sürükleyen başlıca kötülüklerin ve cehennem azabının kısa fakat kuşatıcı ve oldukça etkileyici bir anlatımı olan bu âyetlerde, ilâhî kudret ve hikmetin verdiği düzen içinde varlığını sürdüren gök cisimlerinin vakti gelince yine Allah’ın iradesiyle erimiş madenlere, dağların atılmış yüne, pamuğa dönüşeceği bildirilmekte; bu tasvirin ardından da insanın âkıbetinden sarsıcı bir kesit verilmektedir.

Buna rağmen o gün suçlu kişinin, en değerli varlıkları olan eşini, çocuklarını ve diğer yakınlarını, sevdiklerini, dahası bütün yeryüzündekileri gözden çıkaracak ölçüde dehşetli bir psikolojik bunalım, kaygı ve korkuya kapılacağı anlatılmaktadır.

Müfessirler, burada ruh hali tasvir edilen “mücrim”in (suçlu) inkârcıları veya daha genel olarak günahkârları ifade ettiğini belirtirler.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

“Sadaka verin; hastalarınızı sadaka ile tedavi edin.
Muhakkak ki sadaka, gelen arazlar, marazları / hastalıkları geri çevirir.
Sadaka aynı zamanda ömrünüzün uzamasına, iyiliklerinizin katlanmasına vesile olur.”

Kaynak: Kenzu’l-Ummal, H. No: 16113
 

GÜNÜN SÖZÜ:


  

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23