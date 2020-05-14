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1. Kadrajımdan Edremit Fotoğraf Yarışması ertelendi

Van’ın Edremit Belediyesi tarafında ilçenin kültürü, tarihi ve doğal zenginliğinin tanıtımını yapmak amacıyla 8-9-10 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlemesi planlanan fotoğraf yarışması, korona virüs salgını nedeniyle ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:43:23 -
1. Kadrajımdan Edremit Fotoğraf Yarışması ertelendi

Van’ın Edremit Belediyesi tarafında ilçenin kültürü, tarihi ve doğal zenginliğinin tanıtımını yapmak amacıyla 8-9-10 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlemesi planlanan fotoğraf yarışması, korona virüs salgını nedeniyle ertelendi.


Van ve Edremit’in doğal güzelliklerini, mevsimsel bir perspektiften tüm ülke ile tanıştırmak, Van’ın turizmindeki yerini güçlendirmek ve turizmine katkı sağlamak amacıyla Edremit Belediyesi tarafından 8-9-10 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlemesi planlanan yarışma, korona virüs salgını nedeniyle ertelendi. Edremit ilçesinin sosyal, kültürel ve beşeri yapısını objektifler aracılığıyla yansıtacak olan yarışmanın yeniden düzenleneceği tarihin ise Edremit Belediyesi tarafından daha sonra açıklanacağı belirtildi.

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