Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca toplantının soru-cevap kısmında 1 Haziran'dan sonra normalleşmenin nasıl olacağı ile ilgili soruyu yanıtladı.

1 Haziran'dan sonra normalleşme nasıl olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen toplantıda1 Haziran'dan sonra normalleşmenin nasıl olacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Bundan sonraki süreçte 10 binin altına bugünden itibaren düşen bir vaka sayımız var. Tam kapanmayla birlikte bu önemli bir düşüş.

63 binden 9 bin 385'e inmiş olduk. Bizim bu kazanımı kaybetmemiz gerekiyor. Artık bu virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor.

Bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran, bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz. O nedenle Bilim Kurulu'nun bu çerçevede gelecek hafta itibariyle şekillenmiş olur.

Yeni dönemde, Haziran ayı döneminde nasıl bir normalleşme olabileceği ile ilgili bir çalışması var. Genel mantığın kapatmaktan ziyade kişisel kontrolleri önümüzdeki dönemleri aşıyla birlikte sürdürmekten yanayız.

Ana gündem maddemiz pandemiyi gündemden çıkarmaktan, yaygın aşıyı yapmaktan başka gündemimiz olmayacak.