  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun sahiline zorunlu iniş yaptı
Sultanbeyli’de pazarcıların taşlı sopalı kavgası!
Çalhanoğlu 32 milyon Euro'yu geri çevirdi
“Ortadoğu’da adil barış” çağrısı
Yaşam 1 Haziran'dan sonra normalleşme nasıl olacak?
Yaşam

1 Haziran'dan sonra normalleşme nasıl olacak?

17 Mayıs ile sona eren tam kapanma sürecinin ardından vatandaşlar normalleşmenin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Kısıtlamalar ne zaman sona erecek? Yasaklar ne zaman kaldırılacak? 1 Haziran'dan sonra normalleşme nasıl olacak? İşte tüm bu soruların yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-05-20 21:42:00 -
1 Haziran'dan sonra normalleşme nasıl olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca toplantının soru-cevap kısmında 1 Haziran'dan sonra normalleşmenin nasıl olacağı ile ilgili soruyu yanıtladı.

1 Haziran'dan sonra normalleşme nasıl olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen toplantıda1 Haziran'dan sonra normalleşmenin nasıl olacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Bundan sonraki süreçte 10 binin altına bugünden itibaren düşen bir vaka sayımız var. Tam kapanmayla birlikte bu önemli bir düşüş.

63 binden 9 bin 385'e inmiş olduk. Bizim bu kazanımı kaybetmemiz gerekiyor. Artık bu virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor.

Bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran, bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz. O nedenle Bilim Kurulu'nun bu çerçevede gelecek hafta itibariyle şekillenmiş olur.

Yeni dönemde, Haziran ayı döneminde nasıl bir normalleşme olabileceği ile ilgili bir çalışması var. Genel mantığın kapatmaktan ziyade kişisel kontrolleri önümüzdeki dönemleri aşıyla birlikte sürdürmekten yanayız.

Ana gündem maddemiz pandemiyi gündemden çıkarmaktan, yaygın aşıyı yapmaktan başka gündemimiz olmayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Artık açıklama bekleniyor! Doğal gaz ve petrolde müjde
Ekonomi

Artık açıklama bekleniyor! Doğal gaz ve petrolde müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü doğal gazda müjde açıklamalarının ardından yeni müjde merak konusu oldu.
Hadi Özışık'ın görevine son verildi
Medya

Hadi Özışık'ın görevine son verildi

Sedat Peker'in görüntülü görüşmelerini sosyal medya hesabından ifşa etmesinin ardından Hadi Özışık'ın, tv100'de yorumcu olarak katıldığı pro..
Bakan Soylu duyurdu: Onun nerede olduğunu biliyoruz
Siyaset

Bakan Soylu duyurdu: Onun nerede olduğunu biliyoruz

Thodex yöneticisi Fatih Özer hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim kanaatimiz Arnavutluk'ta. Başka ülkeye geçtiği noktasın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay