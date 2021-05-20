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Yaşam 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Yasaklar kalkacak mı? Bakan Soylu'nun açıklaması
Yaşam

1 Haziran'dan sonra ne olacak? Yasaklar kalkacak mı? Bakan Soylu'nun açıklaması

Kademeli normalleşme süreci ile beraber 1 Haziran'dan sonra uygulanacak normalleşme takvimi merak kazandı. 1 Haziran’dan sonra yasaklar kalkacak mı? 1 Haziran'dan sonra ne olacak? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-20 00:53:00 -
1 Haziran'dan sonra ne olacak? Yasaklar kalkacak mı? Bakan Soylu'nun açıklaması

Kademeli normalleşmeyle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Haziran sonrasıyla ilgili, "Hafta içi ve hafta sonu yasaklarından iyi sonuçlar aldık ancak kesin bir şey söylemek mümkün değil. Mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.

1 Haziran'dan sonra ne olacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kademeli normalleşmeye değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Haziran sonrasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

*Pandemi her bir adımını yeni yaşadığımız süreç. Dünyayı hepimiz gördük. İnsanlar morglardan cenazelerini alamadılar. Hastaneye kabul edilmediler. Çok büyük kapanmalar yaşadılar. Birçok tedbir aldılar.

*Biz de hem kendimize yönelik pandemi sürecinin büyümesi konusunda tecrübelerimiz hem de dünyadaki tecrübeleri takip ederek adım attık.

*Geldiğimiz noktada günde 250-300 kişi kaybediyor. Alınan tedbirlerle vaka sayıları 60 binlerden 10 binlere düştü. Vatandaşlarımız büyük fedakarlık gösterdi. Vaka sayıları düşüşe geçti. 1 Haziran’dan sonra bir takım tedbirlerimiz olabilir ancak aşılamalar olursa adım adım rahatlayacağını tahmin ediyorum.

Hafta içi ve hafta sonu yasaklarından iyi sonuçlar aldık ancak kesin bir şey söylemek mümkün değil. Mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

*Aşılarda hızlanmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. 1 Haziran’dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir.

*Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldıracak adımları atmak. Amacımız ters bir rüzgarla karşılaşmamak için temizlik, maske, mesafe tüm tedbirleri ortaya koymak.

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