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Gündem 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri kaç oldu? Erdoğan açıkladı
Gündem

1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri kaç oldu? Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabinesiyle birlikte oldukça önemli konuların ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan 1 Haziran'dan itibaren değişmesi beklenen normalleşme kararlarını duyurdu. Buna göre, sokağa çıkma kısıtlamaları nasıl oldu? Kısıtlama saatleri ne oldu? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-31 20:24:00 -
1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri kaç oldu? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplantı. Türkiye'nin gözünün çevrildiği kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan ulusa sesleniyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları...

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri kaç oldu?

Erdoğan, yaptığı konuşmada Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kademeli normalleşme sürecine ilişkin, şunları aktardı:

"Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir. Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek."

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