  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gazze, İsrail saldırılarının izlerini silmeye çalışıyor
Firari FETÖ hükümlüsü Kahramanmaraş'ta yakalandı
Suudi Arabistan'a roketli saldırı
O ülkede kasırga! Birçok alan sular altında kaldı
Yaşam 1 Haziran'da hangi kısıtlamalar kalkacak?
Yaşam

1 Haziran'da hangi kısıtlamalar kalkacak?

Yasaklar ne zaman bitecek, hafta içi kaça kadar, uzatıldı mı 2021? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? soruları Mayıs ayının sonuna doğru yaklaşılması ile birlikte merak kazandı. Kademeli normalleşme sürecinden normalleşme sürecine geçerken 1 Haziran itibariyle hangi kısıtlamaların kalkacağı sorgulanıyor. Peki, 1 Haziran'da hangi kısıtlamalar kalkacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 17:52:00 -
1 Haziran'da hangi kısıtlamalar kalkacak?

Yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Tam kapanma dönemi sonrasında kademeli normalleşme döneminde yeni tedbirler alındı. Kademeli normalleşme dönemi 1 Haziran tarihine kadar devam edecek. Peki, 1 Haziran'dan sonra neler değişecek?

1 Haziran'da hangi kısıtlamalar kalkacak?

17 Mayıs tarihinde kademli normalleşme dönemi başladı. 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme dönemi devam edecek. İçişleri Bakan Soylu, TRT Haber canlı yayınında açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna şu cevabı verdi;"Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın sözleri sonrası Bakan Soylu'dan flaş açıklama
Gündem

Erdoğan'ın sözleri sonrası Bakan Soylu'dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağı..
Profesör
Gündem

Profesör "Birçok tehlikeyle karşı karşıya kalacağız" diyerek uyardı: Ekstrem olaylar yaşanacak

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğunu..
Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması
Gündem

Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklamada bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay