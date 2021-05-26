Yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Tam kapanma dönemi sonrasında kademeli normalleşme döneminde yeni tedbirler alındı. Kademeli normalleşme dönemi 1 Haziran tarihine kadar devam edecek. Peki, 1 Haziran'dan sonra neler değişecek?

1 Haziran'da hangi kısıtlamalar kalkacak?

17 Mayıs tarihinde kademli normalleşme dönemi başladı. 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme dönemi devam edecek. İçişleri Bakan Soylu, TRT Haber canlı yayınında açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna şu cevabı verdi;"Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz."