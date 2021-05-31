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Yaşam 1 Haziran normalleşme genelgesi yayımlandı mı? Normalleşme genelgesi
Yaşam

1 Haziran normalleşme genelgesi yayımlandı mı? Normalleşme genelgesi

Normalleşme genelgesi açıklandı mı? Koronavirüs salgınında düşüşe geçen vakalarla birlikte normalleşme adımları merakla bekleniyor. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yılda normalleşme takviminin 1 Haziran’da uygulanmaya başlaması bekleniyor. Uzun süredir işyerleri kapalı olanlar ise normalleşme genelgesinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, normalleşme genelgesi ne zaman saat kaçta yayımlanır?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 17:17:00 -
1 Haziran normalleşme genelgesi yayımlandı mı? Normalleşme genelgesi

2020 yılının mart ayında Türkiye’deki ilk koronavirüs vakası tespit edildi. İlk vakanın ardından sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu yerler kapatıldı. Son bir yıldır salgın sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. 1 Haziran’da başlaması beklenen normalleşme dönemine ilişkin genelgenin yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki, normalleşme genelgesi açıklandı mı?

1 Haziran normalleşme genelgesi yayımlandı mı? Normalleşme genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı. Toplantıda salgının seyri, alınacak kararlar, aşılama hızı gibi konular masaya yatırılacak. Toplantının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 19.00-20.00 saatleri arasında açıklama yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından normalleşme genelgesinin yayımlanması bekleniyor.

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