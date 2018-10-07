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1 haftada 46 kişi zehirlendi

İl genelinde son 1 hafta içerisinde 46 kişi, mantar zehirlenmesi sonucu hastanelere müracaat etti.

07 Ekim 2018 Pazar 22:52
1 haftada 46 kişi zehirlendi

Kastamonu’da mantar sezonunun açılmasıyla birlikte zehirlenme vakaları da üst üste gelmeye başladı. Kastamonu’da son 1 hafta içerisinde ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 46 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan muayene sonucunda yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edilen vatandaşlar, ilçe devlet hastanelerinden Kastamonu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek burada muayene edildi.

Kastamonu’da son 1 hafta içerisinde il merkezinden 10, Cide ilçesinden 9, Şenpazar ilçesinden 10, Taşköprü ilçesinden 1, Çatalzeytin ilçesinden 1, Daday ilçesinden 3, Küre ilçesinden 3, Bozkurt’tan 7 ve Doğanyurt ilçesinden 2 olmak üzere 46 kişinin yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındıkları öğrenildi.

4 Ekim’de Şenpazar’da yediği mantardan zehirlenen durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilen Mevlüt Çelik ise, ileri tetkik ve tedavi için Ankara’ya sevk edildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:52
  1. Kastamonu
  2. Ankara
  3. kastamonu
  4. zehirlenme
  5. mantar

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