1 haftada 3 kilo verdiren kefir diyeti | Kefir diyeti nasıl yapılır?
Kefir diyeti listesi | Pek çok kişi pandemi sürecinde aldığı kiloları vermek için diyet listeleri araştırmaya başladı. Peki, kefir diyeti nasıl yapılıyor? 1 kiloda 3 kilo nasıl verilir?
Koronavirüs salgını sebebiyle bir yılı aşkın süredir hareketsiz yaşamı benimseyenlerin sayısı arttı. Hal böyle olunca normalleşme dönemine fazlalıklarla başlayanların sayısı bir hayli çok. Yaz mevsimine fazla kilolarından arınarak başlamak isteyenler ise kolay ve etkili diyetleri araştırıyor. Peki, 1 haftada 3 kilo nasıl verilir?
1 haftada 3 kilo verdiren kefir diyeti | Kefir diyeti nasıl yapılır?
7 günlük kefir diyeti örnek menü
Sabah:
Aç karnına 2 su bardağı kefir
1 adet haşlanmış yumurta
1 dilim beyaz peynir
4-5 adet zeytin
Bol yeşillikli salata
1 dilim buğday ekmeği
Ara öğün
6-7 adet tuzsuz badem
Öğle yemeği
8-9 kaşık sebze yemeği
1 dilim buğday ekmeği
Ara öğün
1 porsiyon meyve
Akşam yemeği
1 bardak kefirli içecek
Kefirli içecek tarifi:
1 bardak kefir
2 adet ceviz
1 çay kaşığı keten tohumu
1 adet muz
Tüm malzemeleri blendardan geçirin.
Kefir diyetini bir haftadan uzun süre yapmamanız sağlığınız için son derece önemli. Düşük kalorili bu diyet sağlık sorunları bulunanlar için önerilmiyor.