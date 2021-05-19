Koronavirüs salgını sebebiyle bir yılı aşkın süredir hareketsiz yaşamı benimseyenlerin sayısı arttı. Hal böyle olunca normalleşme dönemine fazlalıklarla başlayanların sayısı bir hayli çok. Yaz mevsimine fazla kilolarından arınarak başlamak isteyenler ise kolay ve etkili diyetleri araştırıyor. Peki, 1 haftada 3 kilo nasıl verilir?

1 haftada 3 kilo verdiren kefir diyeti | Kefir diyeti nasıl yapılır?

7 günlük kefir diyeti örnek menü

Sabah:

Aç karnına 2 su bardağı kefir

1 adet haşlanmış yumurta

1 dilim beyaz peynir

4-5 adet zeytin

Bol yeşillikli salata

1 dilim buğday ekmeği

Ara öğün

6-7 adet tuzsuz badem

Öğle yemeği

8-9 kaşık sebze yemeği

1 dilim buğday ekmeği

Ara öğün

1 porsiyon meyve

Akşam yemeği

1 bardak kefirli içecek

Kefirli içecek tarifi:

1 bardak kefir

2 adet ceviz

1 çay kaşığı keten tohumu

1 adet muz

Tüm malzemeleri blendardan geçirin.

Kefir diyetini bir haftadan uzun süre yapmamanız sağlığınız için son derece önemli. Düşük kalorili bu diyet sağlık sorunları bulunanlar için önerilmiyor.