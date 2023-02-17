1 gram bile altını olanlar dikkat! Dünyaca ünlü banka altın tahminini ilan etti

ABD’de çarşamba günü açıklanan perakende satışlar ve TÜFE verileri şahin seslerin yükselmesine neden olurken dolar endeksi aylık yüzde 3,0 artış gösterdi. Güçlü dolar endeksine bağlı olarak altında değer kaybı hızlanırken yurt içinde bin 111 TL’ye kadar geriledi. Feb Başkanları ise faiz artışlarına devam edilebileceğine dair mesajlar vermeye devam ediyor. Yatırımcılar ise gram, çeyrek ve tam altın fiyatlarında son durumu merak ediyor.

Altın üzerinde baskı arttı

ABD’de güçlü perakende satışları ve enflasyon verileri Fed’in para politikalarındaki yolu çizerken altın üzerindeki baskının artmasına neden oldu. TÜFE verileri yüzde 2’lik enflasyon oranına ulaşmak için daha sıkı para politikalarının devreye alınmasına neden olabilir. TÜFE verilerinin ardından hem Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ve Dallas Federal Reserve Başkanı Lorie Logan, merkez bankasının enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmeye odaklanması gerektiğini ifade ettiler. Aynı şekilde Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell enflasyon açıklamasında enflasyonun yüzde 2'ye düşmesinin gelecek yıla kadar süreceğini ifade ederek "2023 yılının enflasyonda önemli düşüşlerin yaşandığı bir yıl olmasını bekliyoruz." dedi. Fed’in gelecek toplantıda politika faizini en az iki kez daha artırarak yüzde 5- yüzde 5,25 aralığına yükseltmesi bekleniyor.

Gram altın düşen onsla birlikte gerilemeye başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.115 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,91 azalışla 1.114 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.115 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.830 lira, Cumhuriyet altını da 7.430 liradan satılıyor. Kısa süre önce bin 900 dolar seviyelerinin üzerine çıkabileceği söylenen ons ise bin 838 dolar seviyesinde.

Riskli seviye yaklaşıyor

Pek çok analiste göre, daha fazla satışın olması halinde ons altın bin 800 doların altına kadar gerileyebilir. Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu ANZ tarafından yapılan açıklamada ikinci çeyrekte Fed'in daha şahin bir tutum izleme yoluna gidebileceği öngörülüyor. Buna bağlı olarak altın yukarı yönlü hareketlerinde duraklama ve geri çekilme trendine girdi. Altın için kısa vadeli risk 1.800 doların altını gösteriyor.

Ons altın düşerse gram altın da düşecek

Ons altının düşüş eğiliminde olması gram altın fiyatlarına olumsuz yansıması bekleniyor. Ons altın 1800 liranın altına gerilerse gram altın da 1100 liranın altına inecek.