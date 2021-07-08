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Ekonomi 1 Gram altın bugün kaç TL?
Ekonomi

1 Gram altın bugün kaç TL?

Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Haftanın dördüncü gününde altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Gram altın bugün kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Temmuz altın fiyatları haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-07-08 00:28:00 -
1 Gram altın bugün kaç TL?

Altın ne kadar oldu?  Altın fiyatları, hafta boyunca ons fiyatındaki düşüşle birlikte aşağı yönlü seyir gösterdi ancak dün itibarıyla biraz yükseliş söz konusu. İşte 8 Temmuz altın fiyatları...

1 Gram altın bugün kaç TL?

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 498,00 498,20 497,80 498,00

Cumhuriyet Ata Lira 3.282,00 3.303,00 3.280,00 3.301,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 454,20 458,20 454,00 458,00

Lira(Tam) Ziynet 3.207,00 3.227,00 3.206,00 3.226,00

Yarım Ziynet 1.604,00 1.614,00 1.603,00 1.613,00

Çeyrek Ziynet 802,00 807,00 801,00 806,00

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