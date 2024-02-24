1 değil sonrası 2,3,4,5,6,7,8,9, 10 birden arazide yukarı fırladı! Binlerce yıl öncesine ait ağaçlar için tedbir alınmalı

Türkiye'nin çeşitli illerinden ağaçların erken çiçek açtığına dair haberler gelmeye devam ediyor. Benzer bir haber bir ilimizden daha geldi. 1 değil 2,3,4,5,6,7,8,9 değil 10 birden yukarı fırladı. Herkes şaştı kaldı. Ağaçlar bile pes etti.

Diyarbakır Kulp ilçe merkezinde hava sıcaklıklarının 10 dereceye kadar çıkmasının ardından baharın habercisi badem ağaçları vaktinden önce çiçek açtı. Vatandaşlardan Anıl Ay, ağaçların genellikle mart ayının sonunda açtığını söyledi.

"AĞAÇLAR ALDANIYOR"

Bu duruma şaşırdığını belirten Ay, “Havaların sıcak olmasından dolayı ağaçlar aldanıyor. Bu mevsimde açtığı zaman çiçeklerin yanma durumu meydana gelebiliyor ve meyvelerin az olmasına sebep oluyor” dedi.

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