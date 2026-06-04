1 değil, 2 değil 3 değil… Phuketçi başkanın personeli yarış atı kodamanı çıktı

CHP’li Buca belediyesinde yeni skandallar ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve hak ediş biriminde memur olarak görev yaptığı belirtilen Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atına sahip olduğunun ortaya çıkmasının ardından soruşturmaya ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

BANKAMATİK MEMURU İDDİALARI

A Haber’de yer alan habere göre, soruşturma kapsamında şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, belediyedeki usulsüzlük iddialarına ilişkin dikkat çekici bulgular elde edildi. Savcılık koordinesinde CMK 134 kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde, bazı şüphelilerin telefon ve dijital cihazlarında ihale süreçleri, para transferleri, "bankamatik memuru" iddiaları ve belediye yönetimine ilişkin yazışmalar tespit edildi.

BELEDİYE BAŞKANININ TALİMATIYLA…

Kültür Müdürü Asiye Avcı'nın dijital materyallerinde yer alan görüşmelerde, SGK müfettişlerinin belediyede inceleme yaptığı ve "bankamatik memurları" hakkında tahkikat yürüttüğüne ilişkin ifadeler bulunduğu öğrenildi. Görüşmelerde, söz konusu personelin belediye başkanının talimatıyla çalıştırıldığı yönünde değerlendirmeler yer aldı.

Öte yandan Buca Belediye Başkanı'nın asistanı olarak görev yaptığı belirtilen Yağmur Güçerek'in telefon görüşmelerinde, kendisinin "bankamatik memuru" olduğunu kabul ettiğine yönelik kayıtların tespit edildiği belirtildi.

İHALEYE İLİŞKİN YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Sıfır Atık ve İklim Müdürü Aykut Doğan'ın dijital incelemesinde, Bucamar personeli Mahsun Deniz Kanat ile bazı ihalelerin teknik şartnameleri ve ihale detayları hakkında görüşmeler yaptığı belirlendi.

Bucamar Büro İşçisi Akın Erkan Kalmaz'ın ise WhatsApp grubunda Buca Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilişkin mesajlar paylaştığı, ayrıca Özel Kalem Müdürlüğü'nün gerçekleştireceği çikolata ihalesine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi.

PARA TRANSFERLERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasında yer alan dijital inceleme raporlarına göre Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın telefonunda, belediye personeline yönelik çeşitli talimatlar aldığı ve verdiğine ilişkin yazışmalar bulundu. Ayrıca şüpheli Mustafa Genç ile yaptığı görüşmede 400 bin TL'lik para transferine ilişkin dekont gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

"SON RÜŞVET PARASI ÇAMLICA"

Örgün İnşaat'ın sahibi Hakan Ördek'in dijital materyallerinde, Buca Belediyesi'nde görevli olduğu belirtilen Çağrı Ongun ve Faruk Korkmaz isimli kişilere çok sayıda para gönderimi yaptığına yönelik kayıtlar bulundu.

Romega firma sahibi Rıdvan Demir'in ise çalışanı Selami Demir ile yaptığı görüşmelerde "son rüşvet parası Çamlıca" ifadesinin geçtiği, ayrıca Emrullah Baykut'un hesabına 50 bin TL gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi.

İMAR VE RUHSAT DOSYALARI DA İNCELENİYOR

İmar Durum Şefi Aras İş'in dijital verilerinde, gizli tanık beyanlarında adı geçen ve usulsüzlük yapıldığı iddia edilen 624 ada 10 parsele ilişkin notlar bulunduğu kaydedildi.

Dönemin İmar Müdürü Hakan Okutucu'nun cihazlarında ise 313 ada 6 parselde usulsüzlük olup olmadığına ilişkin bir gazetecinin sorularına yönelik yazışmalar tespit edildi.

"BUCA BELEDİYESİ'NDEN DAHA BETER ÇIKTI, DOYMAK BİLMEDİ"

Taşçılar İnşaat'ın sahibi Mehmet Taşçılar'ın dijital incelemesinde, tapu çalışanı olduğu belirtilen bir kişi hakkında "Buca Belediyesi'nden daha beter çıktı, doymak bilmedi" şeklinde ifadelerin yer aldığı görüşmeler dikkat çekti.

Kadın ve Aile Müdürlüğü personeli Mergül Şen'in ise operasyonlarla ilgili yaptığı yazışmalarda, "İnşallah evlendirmede çalışan kişi de bu şekilde alınır" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, dijital materyallerden elde edilen yeni bulguların dosyaya eklendiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklama süreçlerinin yanı sıra mali hareketler ve ihale işlemlerine ilişkin incelemelerin de devam ettiği bildirildi.