1 bardağı bile baş ağrısını durdurmaya yetiyor

Lavanta yağı, Holistic Living’e göre güçlü anti-enflamatuar, sakinleştirici, analjezik, antifungal, antidepresan, antiseptik ve antibakteriyel etkileri içinde barındırıyor.

Örneğin, Tıbbi Mikrobiyoloji Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre, lavanta yağının dirençli enfeksiyonlarla mücadelede etkili olabileceğini buldu .

Araştırmacılar ayrıca lavanta kokusunun ağrılı diş hastalarına yardımcı olabileceğini bulmuşlardır .

Lavanta Yağı Faydaları

Bu yararlı yağı hayatınıza katabileceğiniz çeşitli yollar vardır. Kuru cildi tedavi etmek ve vücudunuzu rahatlatmak için banyonuza 5-6 damla lavanta yağ damlatabilirsiniz.

Stresi doğal olarak azaltmak için, oda nemlediricinize 10-12 damla lavanta yağı da ekleyebilirsiniz.

Organik vücut yağına veya suya ekleyin lavanta yağını ekleyin ve sprey olarak vücudunuza kullanın böylece böcekleri vücudunuzda uzaklaştırırsınız aynı zamanda sizi rahatlatacak ve daha iyi uyumanıza yardımcı olacaktır.

Lavanta ve Limon

Lavanta yağını limonlarla birleştirin ve süper sağlıklı bir besin kokteyli elde edin. Limonlar, baş ağrısı ve migreni gidermek için mükemmel bir çözümdür. Limonlar kalp, beyin ve sinir fonksiyonları için gerekli olan potasyumu sağlar. Düşük potasyum seviyeleri kötü ruh hali ve depresyon ile ilişkilendirilmiştir.

“İngiliz Beslenme Dergisi” nde yayınlanan 2008 tarihli bir çalışma, yüksek potasyum diyetinin depresyon ve gerginlik semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu buldu.

Lavanta ve limon ile baş ağrısını geçiren tarif

Malzemeler:

¼ fincan kurutulmuş lavanta

6 limon, soyulmuş ve sulandırılmış

1 su bardağı bal

5 bardak su

20-25 damla lavanta yağı

Hazırlanışı ve kullanımı:

Bir tencereye yarım litre (2 bardak) su kaynatın, ısıyı kısın ve bal ve lavantanınızı ekleyin. 20 dakika daha kaynatın ve süzün. Suyun kalanını ve taze limon suyunu ekleyin. İyice karıştırın ve lavantadaki limonatalarınızı buzdolabında saklayın. 1 bardağı bile hemen etkisini gösterecek ve baş ağrınız gidecektir.

Lavanta gerçekten işe yarıyor. Diğer baş ağrısını kesecek alternatif ise… Eğer başınız ağrıyorsa, alnınızın üzerine lavanta yağı sürün ve baş ağrılarınızın hafiflediğini hissedin.