1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal diyeti Kilo vermek isteyenler bu haber tam size göre Bal diyeti nedir? Bal diyeti nasıl yapılır?

Bal diyetinde balın kalitesi çok önemlidir. Hakiki bir balı limon ve sarımsak ile karıştırarak sağlıklı bir kür elde edebilirsiniz. Temiz bir kasenin içine yarım limonu sıkın. İki diş sarımsağı rendelenmiş şekilde kabın içerisine atın. Balla iyice karıştırın. Bir müddet bekleyin ve yarım bardak suyla bir tatlı kaşığı balı her gece yatmadan önce tüketin.

EGZERSİZLERLE DESTEKLEYİN

Gündüzleri ise kalorisi yüksek besinlerden uzak durursanız ve tatlı yememeye özen gösterirseniz, balın etkisini hissetmeye başlarsınız. Bu süreçte düzenli egzersizler de büyük önem taşımaktadır. Bu diyetle sağlığınızı kaybetmeden proteinsiz ve vitaminsiz kalmadan kilo vermiş olursunuz.