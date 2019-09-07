0553 313 94 23

1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal diyeti Kilo vermek isteyenler bu haber tam size göre Bal diyeti nedir? Bal diyeti nasıl yapılır?

Aşırı kilolar birçok hastalığın habercisi. Pek çoğumuz da aşırı kilolarından şikayetçi. Kilo vermek isterken sağlığını kaybedenler de bilinen bir gerçek. Peki hem hızlı hem de sağlıklı bir şekilde kilo vermek istemez misiniz? Eğer isterseniz bal diyeti tam size göre ve detaylar haberimizde.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:42
1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal diyeti Kilo vermek isteyenler bu haber tam size göre Bal diyeti nedir? Bal diyeti nasıl yapılır?

Bal diyetinde balın kalitesi çok önemlidir. Hakiki bir balı limon ve sarımsak ile karıştırarak sağlıklı bir kür elde edebilirsiniz. Temiz bir kasenin içine yarım limonu sıkın. İki diş sarımsağı rendelenmiş şekilde kabın içerisine atın. Balla iyice karıştırın. Bir müddet bekleyin ve yarım bardak suyla bir tatlı kaşığı balı her gece yatmadan önce tüketin.

EGZERSİZLERLE DESTEKLEYİN

Gündüzleri ise kalorisi yüksek besinlerden uzak durursanız ve tatlı yememeye özen gösterirseniz, balın etkisini hissetmeye başlarsınız. Bu süreçte düzenli egzersizler de büyük önem taşımaktadır.  Bu diyetle sağlığınızı kaybetmeden proteinsiz ve vitaminsiz kalmadan kilo vermiş olursunuz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AÖL kayıt yenileme ve başvuru tarihi ne zaman sona eriyor 2019 2020
    1. AÖL kayıt yenileme ve başvuru tarihi..
    2. Şehzadeler’in ’2020-2024 Yılı..
    3. Konya’da trafik kazası: 4 yaralı
    4. MEÜ Hemşirelik Fakültesi, Eğitici..
    5. Berberlerde okul mesaisi
    6. Tezgahlarlar bu yıl şen değil
    7. Amasya’da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
    8. "Diş beyazlatmada macunlara,..
    9. Dinimizi nereden, nasıl öğrenmeliyiz?
    10. Zeus ile Tifon‘un savaşını anlatan..
    11. Merkezefendi’de Kış Spor Okulları..
    12. 100. Yıl Milli Mücadele Eskrim..
    13. Söke 26. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve..
    14. Evin bahçesindeki kanepede ölü bulundu
    15. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden 3..
    16. Aydın efeleri kurutuluş gününü..
    17. Peygamberimizin dilinden eğitim
    18. Başkan Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı..
    19. Sezonu başkanla açtılar
    20. 1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal..
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...