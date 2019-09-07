1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal diyeti Kilo vermek isteyenler bu haber tam size göre Bal diyeti nedir? Bal diyeti nasıl yapılır?
Aşırı kilolar birçok hastalığın habercisi. Pek çoğumuz da aşırı kilolarından şikayetçi. Kilo vermek isterken sağlığını kaybedenler de bilinen bir gerçek. Peki hem hızlı hem de sağlıklı bir şekilde kilo vermek istemez misiniz? Eğer isterseniz bal diyeti tam size göre ve detaylar haberimizde.07 Eylül 2019 Cumartesi 11:42
Bal diyetinde balın kalitesi çok önemlidir. Hakiki bir balı limon ve sarımsak ile karıştırarak sağlıklı bir kür elde edebilirsiniz. Temiz bir kasenin içine yarım limonu sıkın. İki diş sarımsağı rendelenmiş şekilde kabın içerisine atın. Balla iyice karıştırın. Bir müddet bekleyin ve yarım bardak suyla bir tatlı kaşığı balı her gece yatmadan önce tüketin.
EGZERSİZLERLE DESTEKLEYİN
Gündüzleri ise kalorisi yüksek besinlerden uzak durursanız ve tatlı yememeye özen gösterirseniz, balın etkisini hissetmeye başlarsınız. Bu süreçte düzenli egzersizler de büyük önem taşımaktadır. Bu diyetle sağlığınızı kaybetmeden proteinsiz ve vitaminsiz kalmadan kilo vermiş olursunuz.
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